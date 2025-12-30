Rubén Daniele: “El déficit de la Caja de Jubilaciones no es inmanejable, eso es una mentira”

Fiel a su costumbre, el discurso del secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, no ahorró pólvora, en este caso, para confrontar con la reforma previsional que puso en marcha el gobierno provincial. No pasó desapercibido. “El déficit de la Caja de jubilaciones no es inmanejable, eso es una mentira”, definió en primera instancia para criticar a los voceros del oficialismo en este tema. Luego advirtió que los empleados públicos continuarán luchando contra las medidas: “Esta, esta es la nuestra, (…) te prometo (Martín) Llaryora que no solamente vamos a hacer todo lo que han dicho los compañeros, (sino que) vamos a ir a buscarte donde estés, si te tenemos que ir a buscar bajo la cama, te vamos a ir a buscar bajo la cama. (…) Te prometo que se te va a borrar la sonrisa del quilombo que se va a armar”.

Daniele dijo también que “están cagando a 20.000 (trabajadores estatales). Y el número no llega a corregir el 5% (de incidencia del déficit en el presupuesto provincial). ¿Saben lo que es un 5%? Nada”.

Las afirmaciones del líder de los municipales capitalinos fueron realizadas en el marco de una nueva movilización de trabajadores estatales en contra de la reforma del sistema previsional implementada por el gobierno provincial. La multitudinaria protesta se desarrolló en Córdoba Capital y volvió a conmocionar las actividades habituales.

Más de 20 gremios fueron los que se movilizaron hasta la Legislatura para expresar el rechazo a la decisión del Gobierno provincial de reglamentar el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross. La jornada de protesta culminó con un acto donde se exigió diálogo inmediato a las autoridades. Durante el acto central, secretarios generales de los sindicatos denunciaron la falta de respuesta y la unilateralidad de la medida, “tomada a espaldas de los trabajadores”. Hablaron Ezequiel Morcillo, titular de La Bancaria; María Inés Palacios, de UPS; Sergio Castro, del SEP; y Federico Corteletti, de Judiciales.

En tanto, Roberto Cristalli, secretario General de la UEPC (Docentes), aseguró que “el aumento de los aportes personales es una medida que perjudica tanto a los trabajadores activos como a quienes se jubilen próximamente, ya que impactará en el cálculo de los haberes jubilatorios. Las decisiones tomadas por el Gobierno Provincial no resuelven los problemas estructurales de la Caja, la solución pasa porque se le exija a la Nación que envíe los fondos que corresponden”.

QUÉ DIJO DANIELE

Las principales frases de Daniele fueron las siguientes:

– “La justicia del reclamo sobra. Y llamemos a las cosas por su nombre. Ya se lo hemos dicho diez veces. ¿Cuánta es la diferencia entre el ingreso y el regreso? Mucho menos que el perdón impositivo que hicieron en diez minutos en la Legislatura. Y le pesa, (Miguel) Siciliano (actual ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional). (…) El otro día volvió a quererme dar vuelta lo que decimos y afirmó que nosotros estamos pidiendo que esos impuestos no se bajen. Que se bajen esos, que se bajen diez veces. Lo que estamos haciendo es comparar para que no digan que la cifra es alarmante”.

– “Aseguran que el rojo es inmanejable, mentira, mierda. Es absolutamente manejable. Y al que tenga duda, agarre ese número y póngalo a la par del presupuesto. No llega al 5% del presupuesto. ¿Cuánto porcentaje tan ínfimo en un presupuesto se convirtió en inmanejable?

– “(Llaryora) es un pendejo de mierda que lo único que tiene en la cabeza es su reelección del 2027 a lo que le dé lugar, y no le importa (nada). Quiere llevarse puestos a los trabajadores estatales que le hemos puesto el pecho ahora y en la pandemia”.

– “(Respecto del déficit, han dicho) todas mentiras estas mierdas. Pero las mentiras tienen patas cortas. El presidente de la caja dice, lo dice y lo reafirma que ese número que ellos quieren ahorrar con todo esto que nos están haciendo a 20.000 (trabajadores y jubilados). Están cagando a 20.000 familias y el número no llega a corregir el 5%. ¿Saben lo que es un 5%? Nada”.

– “(…) Siguen con el tema de la solidaridad y nos quieren hacer pasar como no sé qué porque hay gente que cobra menos, ¡chocolate por la noticia! Pero ahora, si yo aporto el 11% y vos aportás el 11% y yo gano más que vos, yo termino poniendo más que vos. ¿Por qué? Por la proporcionalidad. (…) A los 20.000 que nos quieren cagar, no solamente ponemos el 11, sino que venimos años y años poniendo un 7% más. ¿Contéstame, Siciliano, si eso no es híper solidaridad, qué mierda es?”

– “Se lo digo a Siciliano, se lo digo a Llaryora… Escuchá bien Llaryora, ¿sabés a quiénes son los 20.000 que vos estás cagando? En la pandemia, cuando vos y Siciliano no encontraban lugares para ponerse barbijos, en el culo se ponían barbijos, y se metían en esa covacha en el Palacio, los trabajadores estatales estaban en la calle. (…) Que quede claro que están cagando a los que se van a jubilar y a los que se están jubilando, a los que se rompieron el lomo, pusieron la jeta, lidiaron con los muertos, hicimos las tumbas, lidiaron con la bosta y lucharon contra la pandemia”.

MÁS INFORMACIÓN

VER Llaryora criticó el discurso de Daniele y dijo que “implicó una clara incitación a la violencia”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.