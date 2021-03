Dante Rossi sobre la iniciativa de crear Equipos Técnicos contra catástrofes: “Es una burla para nuestros bomberos”

El Bloque de Legisladores provinciales de la UCR presentó un pedido de informes a la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil respecto al Proyecto de Creación de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes para conocer si fue consensuado con la Federación de Bomberos Voluntarios Provincia de Córdoba.

La iniciativa pregunta también “si la estructura operativa prevista implica la designación de personal, como Director General, Jefes de área, Jefes de Equipo, Sub jefe de equipo, y personal operativo, entre otros puntos”.

Con la firma del legislador Dante Rossi y sus compañeros de bancada, solicita información sobre los siguientes temas:

a) Cuáles son las cinco áreas estratégicas previstas, y si las mismas no se contraponen con el mapa de zonificación de riesgo de incendio establecido por la ley 8751 de manejo del Fuego. Remitir el mapa, de existir.

b) Cuánto dinero se recaudó del Fondo de Prevención y Lucha contra Incendios en áreas Rurales y/o Forestales, y en que se aplicó vinculado a la prevención exclusivamente.

c) Si ya se cuenta con inmuebles disponibles para la ubicación de las bases. Remitir designación catastral.

d) Si en 2020 se realizaron tareas de vigía por parte de 6 bomberos de cada uno de los 62 cuarteles de zonas de riesgo, y si el Gobierno de la Provincia abonó las becas.

Rossi dijo que “el Programa presentado por el secretario de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil Claudio Vignetta, que propone crear Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes es una verdadera burla a la tarea que desarrollaron los bomberos voluntarios durante el año próximo pasado, donde se quemaron más de 350 mil hectáreas”.

Agrega el legislador alfonsinista, que “con mucho marketing y publicidad se anuncia la creación de estos equipos. Una verdadera grandilocuencia del gobierno que busca tapar su impericia durante largo tiempo.

Luego interroga: “Habla de crear equipos con grupos de personas altamente capacitadas, entrenadas y organizadas. ¿Acaso nuestros bomberos cordobeses no lo estaban? Se refiere a contar con equipos de intervención inmediata con dedicación exclusiva y de tiempo completo de 24 horas. ¿Nuestros bomberos no cumplen esos requisitos? ¿El gobierno de la Provincia no invirtió durante estos años en infraestructura para nuestros cuarteles?”.

Denuncia más adelante, que “el proyecto es grandilocuente y le toma el pelo a los cordobeses. De los más de 166 cuerpos de bomberos existentes ya existen 62 en zonas de riesgo. Además, la Ley 8751 en su artículo 7 habla del Plan Anual de Prevención y Lucha contra el fuego y de las acciones de prevención contra incendios forestales y rurales. ¿Fracasó el gobierno en su aplicación? ¿En que se destinaron los fondos previstos por esta ley para la prevención y lucha contra los incendios en áreas rurales y forestales?”.

Concluye el legislador: “Este proyecto tiene un nombre grandilocuente para un programa que intrínsecamente admite el fracaso en materia de prevención de incendios”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.