Noticias

Rossi sigue de recorrida: “No somos improvisados ni vamos a necesitar una agencia de comunicación que invente los proyectos”

Publicado

El legislador provincial, Dante Rossi, en la visita a una cooperativa.

El legislador provincial Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba) dijo que “no somos improvisados ni vamos a necesitar una agencia de comunicación que invente los proyectos”. Las declaraciones del precandidato a intendente de la UCR en la Capital provincial se produjeron en el marco de una de sus recorridas que incluyó visitas a la Cooperativa de Carreros y a la casa del pueblo en barrio Villa Urquiza, el merendero Lucecita, el Centro Vecinal de Villa Siburu, el Jardín Ejército Argentino, y comercios de la avenida Colón.

“Me van a ver hasta en la sopa recorriendo cada uno de los barrios de Córdoba”, aseguró el legislador radical. Rossi es, además, uno de los principales críticos a una alianza político-electoral del radicalismo con La Libertad Avanza (LLA), como la que propugna el ex diputado nacional Rodrigo De Loredo.

“Voy a ganar la elección con muchísimas propuestas e ideas para transformar la Ciudad. No me voy a prender en chicanas ni descalificaciones”, agregó el dirigente de la UCR. “No somos improvisados ni vamos a necesitar una agencia de comunicación que invente los proyectos. En la Legislatura hemos dejado planteado por escrito cada una de las iniciativas que vamos a charlar con los vecinos”, dijo en un comunicado de prensa.

Planteó por último que “Córdoba necesita más seguridad, más orden, un reordenamiento del tránsito, colectivos que pasen y más descentralización. Tenemos la experiencia, los equipos y las propuestas para que la Ciudad esté bien gobernada”.

