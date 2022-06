Rossi: “Hacemos por Córdoba debe comprometerse a no modificar las leyes electorales”

El Bloque de Legisladores Provincial de Juntos UCR presentó un proyecto de ley para que la Unicameral y el Gobierno asuman el compromiso “Reglas Claras” con vistas a los comicios provinciales, municipales y comunales que se desarrollarán durante el 2023. El objetivo de la iniciativa, según indica la información de prensa, es “generar certezas institucionales”. También procura evitar la re-reelección de los intendentes.

“Es necesario no modificar a partir de la sanción de la presente ley, las normas vinculadas a los procedimientos electorales y electivos, fundamentalmente las contenidas en las Leyes 9571 (Código Electoral Provincial), 9572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos) y 10.406; con excepción de las disposiciones referidas a los requisitos para ser candidatos, a los efectos de incorporar elementos que mejoren la representación, tales como Ficha limpia”, reclama el proyecto de los legisladores de la UCR en la Legislatura cordobesa.

El legislador Dante Rossi (UCR) expresó sobre la iniciativa que “Córdoba tiene una pésima calidad institucional” y aseguró que “el Tribunal Superior de Justicia tiene tres miembros amigos del Gobernador, no funciona la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio Público está a cargo de un ex funcionario del Poder Ejecutivo –garantizando impunidad al poder- no hay elecciones PASO en la Provincia, no funciona el Consejo de Partidos Políticos ni el Económico y Social, la Legislatura funciona a merced de la abrumadora mayoría de Hacemos por Córdoba y no hay diálogo con la oposición”.

Señaló que “además, cuando el partido de gobierno ve que corre riesgo su continuidad, no trepida en modificar las leyes electorales, tal como ocurrió tres veces antes de la elección del 2019”.

Agregó que “el proyecto busca establecer un compromiso de “Reglas Claras”, que debe ser asumido por todas las fuerzas que componen la Unicameral, a efectos de no modificar ninguna de las leyes referidas a los procedimientos electorales y electivos, fundamentalmente las leyes 9571 (Código Electoral Provincial), 9572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos) y 10.406”.

Por otro lado, la UCR propone “la supresión del inciso c) del punto 1 del artículo 53 de la Ley 9571, buscando interpretar el sentido de las reglas claras”. Señala que “la boleta única de Córdoba tiene una trampa, que busca sacar ventajas y confundir al electorado, cuando coloca la foto del Gobernador en la columna “Voto Lista Completa”. Eliminamos en este proyecto ese requisito”.

Finalmente, indica que se incluye en el compromiso Reglas Claras “la imposibilidad de modificar la Ley 10.406, a los efectos de habilitar la llamada re reelección”, y plantea que “Reglas Claras implica no buscar engañar al elector. Busca eliminar la tentación de modificar leyes para facilitar el triunfo del oficialismo. Si Hacemos por Córdoba no tiene nada que ocultar, que apruebe este compromiso”.

