Rossi en campaña para 2027: Prometió cuatro nuevos parques educativos

El legislador provincial y pre-candidato a intendente de la Capital Provincial, Dante Rossi (UCR) continúa con recorridas y actividades por distintas zonas de la ciudad. En esta oportunidad, estuvo en el barrio Marques Anexo donde reivindicó los parques educativos construidos en la última gestión municipal de la UCR y prometió que levantará cuatro nuevos parques educativos, a razón de uno por año. “Los Parques Educativos fueron una política publica radical que funcionó. Hoy falta decisión y presencia”, aseguró.

Los llamados parques educativos reúnen actividades formativas, culturales, recreativas y deportivas y durante la gestión del ex intendente Ramón Mestre (2011-2019) se crearon cuatro, todos en zonas en situación de pobreza de Córdoba Capital. Estas instituciones buscan fortalecer la intervención del Estado frente a las desigualdades sociales y promover la participación vecinal.

Las declaraciones de Rossi fueron difundidas a través de un comunicado de prensa, donde da cuenta de una reunión con vecinos, y de la visita al dispensario del barrio y al parque educativo ubicado allí.Esta vez, compartió unos mates con vecinos de Barrio Marques Anexo, visitó el dispensario y el Parque Educativo.

“Los Parques Educativos generan la participación ciudadana, la inclusión y marcan una fuerte presencia del Estado en las zonas más desprotegidas de la Ciudad. Además, vamos a acompañar a los clubes amateur y escuelas de fútbol de los distintos barrios, que son fundamentales para sacar a nuestros chicos de la calle”, afirmó el legislador de la UCR.

“Algunos creen que hay que liquidar el Estado. Nosotros creemos que es una herramienta fundamental para defender a los que menos tienen, a los que peor la están pasando en esta prolongada crisis”, señaló Rossi para diferenciarse del discurso libertario y de los radicales que promueven una alianza con el partido violeta.

“Durante este año vamos a recorrer cada uno de los más de 500 barrios, para contarle a los vecinos que entre todos podemos construir una Ciudad mejor. Tenemos experiencia, equipo, y en cada una de las responsabilidades que nos tocó asumir lo hicimos con pasión y vocación para resolver los problemas de los cordobeses. La misma que estamos dispuestos a poner desde el 10 de diciembre del 2027”, concluyó.

