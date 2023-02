Rossi: “Creen que la inseguridad se resuelve con marketing y publicidad”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR) criticó el esquema de prevención ciudadana que plantea la Municipalidad de Córdoba, con una prueba piloto a realizarse en el Parque Sarmiento: “Creen que la inseguridad se resuelve con marketing y publicidad”.

“Gobiernan hace 24 años y recién, a pocos meses de la elección, realizan un anuncio grandilocuente, que ni siquiera está organizado y programado, para mostrar iniciativa en la materia”, señaló el legislador radical.

También indicó que “el Gobierno se cree dueño de la verdad. No escucha a nadie, no tiene un plan concreto y ha fracasado estrepitosamente en reducir los índices del delito”.

A través de un comunicado de prensa, expresó que existen más de 22 mil policías, pero de lo que carece el gobierno es de un plan concreto en materia de seguridad. “Más del 70 % de los cordobeses no sabe que es la policía de proximidad ni quien custodia los cuadrantes. Más del 60 % que sufre un hecho delictivo no recurre a la policía a denunciarlo, porque no existe confianza en que se investigará”, explicó.

Rossi mencionó que tenemos más robos y hurtos que en la Provincia de Santa Fe. El detalle es el siguiente:

– En 2021 hubo 45.588 robos denunciados en la Provincia de Córdoba, contra 38.645 en Santa Fe.

– Si tomamos el año 2019 (antes de la pandemia), se produjeron 63.746 robos en Córdoba contra 45.087 en Santa Fe.

– En 2021 se produjeron 31.696 hurtos en Córdoba, contra 13.442 en Santa Fe.

– En 2019 se denunciaron 39.567 hurtos en Córdoba, contra 14.579 en Santa Fe.

“Motos con sidecar, buzón del ciudadano, entrega de vehículos con un gran despliegue en avenidas de córdoba, policía de proximidad, CAP; representan una forma de combatir la inseguridad durante estos 24 años: Solo marketing y medidas efectistas para hacerle creer a la gente que el Estado nos cuida. Además, no escuchan a nadie ni tratan a la política de seguridad como una cuestión de Estado”, cuestionó Rossi.

En ese sentido, el legislador recordó dos iniciativas presentadas en la Legislatura, que “no han tenido ni siquiera tratamiento en alguna comisión:

– Proyecto 30878/L/20 de reforma integran de la ley de seguridad, propiciando la descentralización de la policía en los municipios de más de 30 mil habitantes.

– Proyecto 36804/L/23 de creación de la Policía Comunal.