Rompiendo récords: Campazzo repartió 13 asistencias y se afianza como titular en Denver

El argentino Facundo Campazzo continúa sumando protagonismo en la franquicia de Colorado y el sábado concretó uno de sus mejores partidos en la NBA al entregar 13 asistencias, en la cómoda victoria de Denver Nuggets ante Houston Rockets por 129-116.

Con la obligación de encontrar su mejor nivel para ayudar a un equipo afectado por las lesiones, el argentino dio una lección de cómo repartir el juego en su sexto partido como titular y Denver logró su quinta victoria desde la lesión de Jamal Murray.

Con más 30 minutos en el campo, el cordobés terminó con 5 puntos, 13 asistencias, tres robos y dos rebotes, con una sola pérdida en todo el juego. Aún así, Campazzo volvió a estar errático como en la derrota del viernes ante los Golden State Warriors ya que en los lanzamientos al aro obtuvo 1 de 5 en cancha, y malogró tres triples.

Sin embargo, la marca de 13 asistencias fue la mejor del ex jugador de Peñarol desde que desembarcó en la NBA, ya que superó las 10 que había entregado el 17 de marzo ante Charlotte Hornets y estuvo cerca de la máxima marca alcanzada por Manu Ginóbili (15).

De esta manera se complementó a la perfección con el alero Michael Porter Jr, que anotó 39 puntos y conectó ocho triples para también lograr sus mejores estadísticas históricas en la competición. Nikola Jokic, en tanto, completó otro gran partido con 24 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes.

“Lo de Facu fue fenomenal con trece asistencias y una sola pérdida, redondeó una tremenda estadística. Hizo que todo el equipo este mejor y tomó siempre las mejores decisiones, además los tres robos son una pequeña muestra de la gran defensa que impone en la cancha, jugando con mucha energía, poniendo mucho esfuerzo y nunca se achica", afirmó el entrenador Michael Malone luego del partido.

No look, no problem pic.twitter.com/eXDLLiNXg1

