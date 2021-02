Rodríguez Villafañe: “No es verdad que la Justicia ordenó a la Municipalidad de Carlos Paz sacarle la concesión de agua a la COOPI”

El abogado y coordinador de la Asamblea Popular Participativa Multisectorial en defensa de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (COOPI), Miguel Rodríguez Villafañe, afirmó que “la Municipalidad de Villa Carlos Paz no ganó ningún juicio. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de dos años de no resolver nada, le permitió a la municipalidad que lo haga, pero no le dio una orden de que lo haga. Por lo tanto, la Municipalidad tiene la posibilidad de tomar una decisión política, que es retirarle la concesión del servicio de agua potable a la COOPI, pero no posee un mandato judicial para hacerlo. En esta asamblea estamos para pedir al municipio que se analice la decisión política”.

Cabe recordar que la comuna de Carlos Paz y la COOPI sostienen un larga disputa sobre la concesión del servicio de agua potable que se encuentra en mano de la cooperativa fundada hace 57 años.

Rodríguez Villafañe quitó entidad de este modo a la decisión de la Corte en el pleito judicial que la comuna esgrime como una carta a su favor.

“Además, hemos presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo tanto este ya no es sólo un problema municipal, sino que puede ser nacional. Sucede que si la CIDH hace lugar a la presentación, el sancionado también será el Estado nacional, por eso (entre otros motivos) el presidente tomó nota y pidió buscar una solución”.

“Lo que corresponde es que el intendente Daniel Gómez Gesteira presente un proyecto de ordenanza en el Concejo de Representantes, solicitando terminar con la concesión a la COOPI. Esa iniciativa, según la carta orgánica, debe tener doble lectura, audiencia pública entre las dos sesiones y ser apoyada por mayoría especial”, explicó Rodríguez Villafañe.

El oficialismo de Carlos Paz cuenta con 7 de los 12 representantes del cuerpo legislativo, por lo que en caso de que todos respondan a la propuesta del intendente debería sumar a un representante de la oposición para conseguir la mayoría especial que le permita aprobar la iniciativa. Esto es, 8 de 12 representantes. Los cinco ediles opositores son Natalia Lenci y Gustavo Molina (Frente CAPAZ –UCR-), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente –PJ-), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) y Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos).

También, Rodríguez Villafañe destacó el rol social de la COOPI, que además del servicio de agua, presta los servicios de cloacas, gas e Internet y hasta tiene un banco de sangre y una radio.

Denunció, por otra parte, la existencia de un cerco de silencio sobre el debate ciudadano en defensa de la COOPI. “El gobierno autoritario de Daniel Gómez Gesteira no invita a muchos medios a conferencia de prensa, sólo lo hace con dos o tres. No es un tema menor frente a una sociedad que ante un hecho de semejante envergadura tiene el derecho a ser informado”.

Reveló que “hay miedo. Miedo de empleados municipales a ser despedidos; de comerciantes a ser extorsionados; y de medios de comunicación de perder la pauta oficial si apoyan o le dan voz a los reclamos de los carlospacenses”.

Más adelante, el abogado constitucionalista planteó que la Asamblea Popular Participativa en la que se anotaron más de mil vecinos e instituciones locales es “el grito nuevo de una democracia que no quiere que le tapen la boca”.

Sumó luego denuncias de hostigamiento a la COOPI por parte del Ejecutivo municipal como, por ejemplo, la aplicación de multas por cortar el tránsito para arreglar un caño roto sin la autorización de la comuna.

Finalmente recordó que el abuelo del ex intendente Esteban Aviles y “actual intendente en la sombras, fue uno de los fundadores de la COOPI. Su madre fue defensora del rol social de las cooperativas (como constituyente). Y él, como nieto y como hijo, viene a destruir la COOPI. Realmente, Aviles debería consultar a un psicoanalista”.

