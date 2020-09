Rodríguez Larreta participó de un Zoom con Luis Juez y militantes del Frente Cívico

En el inicio del ciclo “Unos mates con Luis Juez” el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta y el presidente del Frente Cívico de Córdoba, protagonizaron una hora a puro dialogo a través de un Zoom que reunió a más de 450 dirigentes de toda la geografía cordobesa.

A partir de las 11.30, Larreta y Juez, el anfitrión y canalizador de las preguntas del nutrido auditorio, repasaron los aspectos más sobresalientes de la actualidad. La gestión en la CABA y la relación con el gobierno Nacional fueron los ejes centrales del encuentro.

En el inicio, el Jefe de gobierno porteño agradeció el contacto con los cordobeses, ponderó la militancia del Frente Cívico y reconoció que el espacio que lidera Juez ha sido capaz de construir desde su presencia en el territorio.

"Tengo un alta valoración por la militancia porque yo soy un militante. Milito la ciudad, estando cerca de los vecinos, acercándome a sus problemas y tratando de darles soluciones. Por eso jerarquizo estos encuentros" disparó Larreta.

A la hora de definir su relación con gobierno central, el jefe de gobierno señaló que prioriza el dialogo sobre cualquier otro tipo de relación. “No es que después de un golpe ponga la otra mejilla, como se dice. El gobierno me quitó un porcentaje de la coparticipación y yo reclamé yendo a la Justicia, como corresponde. Está claro que una medida como la que tomó el gobierno no hará que cambie de valores” señaló Larreta.

Sobre la actualidad del país, el Jefe de Gobierno fue contundente "no se puede construir desde la grieta, hay que hacerlo desde el consenso y eso no significa que todos pensemos igual. Respeto la independencia de criterios y por eso valoro que cada espacio, como es el caso del Frente Cívico, mantenga su identidad. Siempre me van a ver en el camino de la consolidación".

A modo de cierre Larreta señaló que trabaja activamente para ampliar la base de Cambiemos y que la única manera de hacerlo es hablar con todos los sectores que compartan un proyecto de mayorías, con temple, dedicación y firmeza.

