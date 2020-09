Rodríguez Larreta anunció que irá a la Corte Suprema por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre la decisión del gobierno nacional de reducir el porcentaje de la coparticipación a la Ciudad, por entender que se trata de una medida "inconstitucional".

En una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta cuestionó lo resuelto ayer por el Gobierno nacional en cuanto a la creación del Fondo para la provincia de Buenos Aires, con el que ese distrito recibirá un punto porcentual de los fondos coparticipables que se destinan a la Ciudad de Buenos Aires para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri y ratificado luego a través del Pacto Fiscal de 2017.

Rodríguez Larreta definió esa decisión como "errada e inapropiada", se quejó de no haber sido consultado en las últimos días sobre esa cuestión, pero reivindicó el "consenso como único camino para sacar a la Argentina adelante".

Indicó que "en términos de coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto, y recibe únicamente el 3,5%. Es decir que, de cada $100 que aporta, recibe $15".

Rodeado de funcionarios de su Gabinete y referentes de Juntos por el Cambio del Parlamento porteño, Rodríguez Larreta anunció: "Vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos jurídicos la autonomía y la constitución de la ciudad".

Con todo, el jefe comunal aseguró que no convertirá las diferencias con el gobierno Nacional en una "disputa personal" porque -dijo- "es lo último que necesita la gente, políticos peleándose".

"Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo; se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado, se eligió la división", planteó.

Explicó que "la última vez que me mencionaron el tema fue en marzo, en una reunión pública con el Ministro del Interior de la Nación, y no acordamos nada. Desde entonces tuve 26 reuniones con el Gobierno nacional, una por semana, y en ninguna se mencionó el tema. Esto no es diálogo".

"No creo en las decisiones que se toman por especulaciones políticas, creo en las decisiones que se toman por el bienestar de la gente. Yo no creo en la división, creo en una Argentina unida de verdad. Esas son mis convicciones", afirmó Rodríguez Larreta.

Agregó que "necesitamos avanzar y eso solo se puede hacer juntos. Los porteños con los bonaerenses, los sanjuaninos, los santiagueños, los neuquinos, los mendocinos y los cordobeses, a quienes siempre recibimos con los brazos abiertos en esta Ciudad, que es la capital de los argentinos".

Dijo además que "quiero llevarles tranquilidad a todos los que viven en la Ciudad y decirles que vamos a seguir asegurando todos los servicios esenciales: la seguridad, la educación y la salud. Eso nos va a permitir garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la Ciudad y para los que todos los días vienen a trabajar, a estudiar, a visitarnos o a atenderse en nuestro sistema de Salud. Esto es innegociable".

Puntualizó luego que "hasta que la Justicia se expida, vamos a tener que tomar medidas excepcionales. Hace unos meses enviamos a la Legislatura de la Ciudad, la Ley de Emergencia Económica y Financiera para garantizar que las áreas más críticas tengan los recursos necesarios para enfrentar la pandemia".

Según lo decidido por el Gobierno nacional, la Ciudad recibirá un punto menos del actual coeficiente del 3,5 que percibe por los fondos coparticipables y eso será destinado a la Provincia de Buenos Aires para la creación de un plan de fortalecimiento fiscal que será utilizado en parte para financiar un aumento salarial de los policías bonaerenses.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.