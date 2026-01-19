Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Rodio acompañó la inauguración de la nueva Terraza Gastronómica del festival de Cosquín

Publicado

El titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, en la inauguración de la Terraza Gastronómica del Festival. (foto: Prensa).

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, acompañó este lunes en Cosquín la inauguración de la nueva Terraza Gastronómica “La Próspero”, nueva atracción que se estrenó para que luzca en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore.

“Este nuevo espacio ofrece un lugar privilegiado para poder disfrutar del festival mayor del folklore argentino, un logro que demuestra una vez el esfuerzo permanente que realizan los organizadores de este y de los mas de 400 festivales que tiene la provincial en la temporada estival”.

Turismo

Rodio fue recibido por el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quien agradeció la presencia del titular de Córdoba Cultura como principal autoridad de la Provincia.

El nuevo espacio tiene 400 metros cuadrados, con capacidad para 200 personas y una vista panorámica privilegiada al escenario Atahualpa Yupanqui.

Cardinali destacó que “la inversión en la Plaza Próspero Molina en los últimos dos años fue de 450 millones de pesos con recursos propios de la Municipalidad de Cosquín”.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 4 días

Noticias

Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima...

Hace 6 días

Noticias

Chubut: El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y las lluvias generaron alivio

El incendio en Puerto Patriada, en el noroeste de la provincia de Chubut “está contenido en un 85 por ciento”, afirmó hoy el gobernador...

Hace 6 días

Noticias

Industria: El presidente de Ford dijo que no le sorprendería que alguna automotriz cierre en Argentina

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no...

Hace 5 días