Rodio acompañó la inauguración de la nueva Terraza Gastronómica del festival de Cosquín

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, acompañó este lunes en Cosquín la inauguración de la nueva Terraza Gastronómica “La Próspero”, nueva atracción que se estrenó para que luzca en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore.

“Este nuevo espacio ofrece un lugar privilegiado para poder disfrutar del festival mayor del folklore argentino, un logro que demuestra una vez el esfuerzo permanente que realizan los organizadores de este y de los mas de 400 festivales que tiene la provincial en la temporada estival”.

Rodio fue recibido por el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quien agradeció la presencia del titular de Córdoba Cultura como principal autoridad de la Provincia.

El nuevo espacio tiene 400 metros cuadrados, con capacidad para 200 personas y una vista panorámica privilegiada al escenario Atahualpa Yupanqui.

Cardinali destacó que “la inversión en la Plaza Próspero Molina en los últimos dos años fue de 450 millones de pesos con recursos propios de la Municipalidad de Cosquín”.

