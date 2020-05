Riutort y Quinteros reclamaron a Llaryora que exija a los empresarios la prestación del servicio de transporte

Los concejales Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) y Olga Riutort (Fuerza de la Gente) criticaron a través de una carta abierta a los empresarios y el intendente Martín Llaryora por la falta de servicio de transporte en la ciudad. Reclaman a la Municipalidad que exija el restablecimiento del servicio o llame a una nueva licitación.

Cabe recordar, que los ómnibus urbanos de la capital cordobesa están paralizados desde hace tres semanas por la falta de pago de salarios a los choferes.

“Todos los empresarios han perdido en esta pandemia. Muchos tuvieron que salir a endeudarse para pagar salarios. Sin embargo, podemos afirmar que los empresarios del transporte de Córdoba no lo hicieron”, dicen los dos concejales.

“Estos empresarios arriesgan poco capital y obtienen buenas ganancias a expensas de los subsidios estatales y de los boletos que paga el vecino. Al final, todo lo pone el contribuyente”, afirman.

“Santa Fe logró solucionar su problema, Córdoba aún no. Preocupa que el intendente (Martín Llaryora) no haya intimado a los empresarios a reanudar el servicio so pena de dar caídos los contratos de concesión por falta de cumplimiento”, plantean los ediles opositores.

Luego se preguntan que “si los colectivos no circulan desde hace tantos días… ¿Dónde está el dinero de los subsidios destinados al gasto de combustible?”

Agregan que “todos estamos de acuerdo con la inequidad en la distribución de los subsidios nacionales y que la mayoría se queda en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. También estamos de acuerdo en restablecer el SISTAU (Sistema Integrado de Subsidios al Transporte Automotor) con los fondos del impuesto a las naftas de manera federal; pero es necesario que los empresarios cumplan con las condiciones establecidas en los contratos de concesión que las conocen desde el mismo día en que se presentaron a la licitación del servicio”.

Expresan que “hoy más que nunca le pedimos al intendente que de por caído los contratos de concesión y llame a una nueva licitación si desde la semana que viene el servicio no está restablecido” y concluyen exhortando “al intendente a que les exija el cumplimiento del servicio tal cual lo establecen los contratos, ya que el municipio es el poder concedente del servicio”.

