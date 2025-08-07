Río Tercero: Trabajadores ocuparon dependencias de Petroquímica y exigen el pago de salarios

Este miércoles, los trabajadores de la planta Petroquímica Río Tercero intensificaron su protesta ocupando el edificio de administración, en demanda del pago inmediato de sus salarios correspondientes al mes en curso. La decisión, votada en asamblea, responde a la confirmación de que la empresa no abonó los haberes, agravando un conflicto laboral que lleva semanas y que ya suma más de 250 despidos y una planta completamente paralizada.

Según un comunicado de la Secretaría de Prensa del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero y Zona (SPIQyP), los trabajadores permanecerán en el edificio y bloquearán el ingreso y egreso de personal directivo hasta que se regularice la situación. “No saldrá nadie hasta que el salario no aparezca. ¡Con el salario no se juega!”, expresó la comisión directiva del sindicato.

El conflicto se enmarca en una serie de incumplimientos por parte de la empresa. El pasado lunes 4 de agosto, el Ministerio de Trabajo de Córdoba prorrogó por 10 días hábiles la conciliación obligatoria para continuar las negociaciones para evitar la concreción de 124 despidos. El gremio denunció que la empresa no respetó los acuerdos establecidos ni respondió al ultimátum de 48 horas para dar explicaciones sobre los incumplimientos.

Durante la última audiencia en el Ministerio provincial, el SPIQyP acusó a la patronal de montar “un show mediático” y de intentar amedrentar a los trabajadores, además de señalar una posible “estafa empresarial” por el incumplimiento sistemático de sus obligaciones. “La situación es crítica, tanto económica como humanamente. Profesionales y operarios están sin salario, sin certezas y con una planta paralizada, mientras las autoridades miran para otro lado”, denunciaron desde el sindicato.

Los trabajadores exigen una intervención más decidida de los gobiernos provincial y nacional para garantizar la continuidad productiva de la planta y la estabilidad laboral. La ocupación, calificada como una “acción de defensa legítima”, busca visibilizar la gravedad del conflicto y presionar por soluciones inmediatas.

