Río Cuarto: Se desarrolló un nuevo encuentro regional de emprendedores

Imagen del encuentro de emprendedores realizado en Río Cuarto.

Más de 160 emprendedores de la ciudad y región se reunieron en un dinámico encuentro de networking, un espacio para compartir experiencias y generar vínculos. El evento, organizado por el programa Córdoba Emprendedora, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo del Gobierno de Córdoba, contó con el acompañamiento de la Fundación Banco de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Río Cuarto.

Durante el encuentro, los emprendedores compartieron experiencias, generaron vínculos y fortalecieron la cultura emprendedora local. La Directora General de Promoción del Desarrollo Emprendedor, Natalia Yubel, destacó la energía y la vibra de la ciudad y anunció que el programa ofrece mentoreo, espacios de visibilización, financiamiento y una comunidad de más de 20 mil integrantes en toda la provincia.

El Intendente Municipal, Guillermo De Rivas remarcó el potencial de la ciudad para generar oportunidades y destacó la pujanza de sus habitantes, el entorno geográfico y el rol protagónico de las universidades.

“El emprendedurismo es actitud, y la actitud emprendedora implica innovar permanentemente, tener capacidad de resiliencia, aggiornarse, cambiar”, subrayó en su discurso el mandatario local.

También participaron del encuentro el Secretario de Desarrollo Económico Municipal, Esteban Carranza, y la Presidenta del Concejo Deliberante local, Ana Laura Medina, y el Subsecretario de Desarrollo Económico, Federico García Córdoba.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Río Cuarto o contactarse a través de las redes sociales @desarrolloeconomico.rc o @cba.emprendedora.

