Río Cuarto: Se realizará el 4° Foro Nacional de Equinoterapia

A un mes del desarrollo del 4° Foro Nacional de Equinoterapia que tendrá como sede a Río Cuarto, el Intendente Guillermo De Rivas y su equipo visitaron el Centro de Terapia Asistida con Caballos (TACAS) que funciona en la Sociedad Rural. Dicho espacio, que se mantiene gracias a un sistema de padrinazgo y con el apoyo del Municipio, es el encargado de organizar el evento.

El Foro se desarrollará los días 4 y 5 de octubre y permitirá el encuentro de profesionales de toda la Argentina que trabajan con la equinoterapia. En esta edición, el eje principal será el trabajo interdisciplinario en los centros de equinoterapia, destacando la necesidad de colaboración entre diferentes profesionales para una atención integral y efectiva.

Al respecto, la subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, Milagros Scoponi, dijo que el objetivo de la visita fue tomar contacto de primera mano con lo que se hace en la institución. “Es una actividad que tiene mucho tiempo. Es una disciplina terapéutica para la rehabilitación de las personas con discapacidad, donde hay una conexión muy importante con el caballo. Por eso, es importante dar a conocer lo que implica”, agregó la funcionaria.

A su turno, Victoria Cortés, directora del Centro TACAS, valoró la visita del equipo del Municipio y dijo que llevaron adelante una sesión para que se pueda observar lo que se hace con los chicos y los caballos. “Si bien la actividad brinda beneficios a nivel motor, también hay beneficios a nivel emocional y vincular. Por otro lado, se trabaja al aire libre, distinto a otras terapias”, explicó Cortés.

