Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Se presentó la grilla oficial de actividades por el Mes de las Infancias

Publicado

Presentaron las actividades del mes de las Infancias en Río Cuarto.

El Gobierno de Río Cuarto presentó la grilla completa de actividades que se desarrollarán durante el Mes de las Infancias, con propuestas culturales, recreativas, deportivas y comunitarias en distintos puntos de la ciudad. El anuncio estuvo encabezado por la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Cynthia Bocchetto, el subsecretario de Deporte, Rodrigo Siravegna, y el coordinador de Cultura, Leandro Dhaguero, ya que el cronograma de acciones previstas es fruto del trabajo articulado entre las distintas áreas del municipio y las instituciones barriales.

Entre las propuestas más importantes que se confirmaron se encuentra el Festival de las Infancias, que se realizará el domingo 17 de agosto en el Parque Sarmiento, a partir del mediodía. Este gran evento incluirá una grilla artística en el escenario principal que incluirá shows, música y la participación de Solcito.

Córdoba Turismo

Además, se concretará una feria gastronómica, habrá stands de juegos y espacios de promoción de derechos, sorteos y maratón infantil. La actividad contará con la participación de organismos como la Cruz Roja Argentina, Bomberos Voluntarios, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la colaboración de numerosas instituciones y empresas locales.

Epec

Durante la presentación, los organizadores indicaron que las propuestas tienen como objetivo el encuentro, además de garantizar el derecho al juego, el deporte, la cultura y a promover infancias libres, cuidadas y protagonistas. “Estamos muy contentos de presentar esta gran y diversa grilla que, desde todas las secretarías y subsecretarías, hemos pensado conjuntamente. Más allá del festejo central que será el 17 de agosto en el Parque Sarmiento, habrá actividades durante todo el mes en todos los barrios de la ciudad. Por eso, habrá festejos en Calasanz, en San Martín, en el sector sur junto a Damas Salesianas, en los Centros de Gestión Municipal, en los polideportivos y en Villa Dalcar”, adelantó Bocchetto.

Telecom

En tanto, Siravegna destacó que las actividades deportivas serán uno de los pilares de las acciones diseñadas para festejar con los chicos y chicas. “Lo principal es llegar a todos los lugares de Río Cuarto y que los chicos tengan la oportunidad de participar”, acotó el Subsecretario de Deporte.

Libro EcoPolítica

Por su parte, Dhaguero dijo que “tenemos la suerte de contar con artistas locales que nos apoyan y están disponibles para esta clase de eventos. Por eso vamos a tener, el domingo 17, a Ezequiel Pedraza. También estará Solcito, habrá payasos y academias de danzas, con la idea de que todos puedan participar”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Socios 2025
News
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: No podrán habilitar restaurantes ni construir edificios frente al río Suquía en el tramo que limita con la Reserva San Martín

La Municipalidad de Córdoba no podrá permitir que funcionen actividades comerciales o de servicios sectoriales (bares, restaurantes o galerías comerciales), en inmuebles ubicados frente...

Hace 5 días

Noticias

El FMI aprueba nuevo desembolso de u$s2.000 millones para Argentina, pero pide más reformas y flexibilidad cambiaria

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de u$s2.000 millones para Argentina tras la primera revisión del programa económico, destacando...

Hace 6 días

Noticias

Cristina Kirchner arremete contra Milei y Caputo: “No hay reservas, ni inversión, y el consumo se desplomó”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar...

Hace 5 días

Noticias

Dieron a conocer el aumento y el valor del bono para el empleo doméstico

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre, para las remuneraciones horarias...

Hace 6 días