Río Cuarto: Se presentó la grilla oficial de actividades por el Mes de las Infancias

El Gobierno de Río Cuarto presentó la grilla completa de actividades que se desarrollarán durante el Mes de las Infancias, con propuestas culturales, recreativas, deportivas y comunitarias en distintos puntos de la ciudad. El anuncio estuvo encabezado por la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Cynthia Bocchetto, el subsecretario de Deporte, Rodrigo Siravegna, y el coordinador de Cultura, Leandro Dhaguero, ya que el cronograma de acciones previstas es fruto del trabajo articulado entre las distintas áreas del municipio y las instituciones barriales.

Entre las propuestas más importantes que se confirmaron se encuentra el Festival de las Infancias, que se realizará el domingo 17 de agosto en el Parque Sarmiento, a partir del mediodía. Este gran evento incluirá una grilla artística en el escenario principal que incluirá shows, música y la participación de Solcito.

Además, se concretará una feria gastronómica, habrá stands de juegos y espacios de promoción de derechos, sorteos y maratón infantil. La actividad contará con la participación de organismos como la Cruz Roja Argentina, Bomberos Voluntarios, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la colaboración de numerosas instituciones y empresas locales.

Durante la presentación, los organizadores indicaron que las propuestas tienen como objetivo el encuentro, además de garantizar el derecho al juego, el deporte, la cultura y a promover infancias libres, cuidadas y protagonistas. “Estamos muy contentos de presentar esta gran y diversa grilla que, desde todas las secretarías y subsecretarías, hemos pensado conjuntamente. Más allá del festejo central que será el 17 de agosto en el Parque Sarmiento, habrá actividades durante todo el mes en todos los barrios de la ciudad. Por eso, habrá festejos en Calasanz, en San Martín, en el sector sur junto a Damas Salesianas, en los Centros de Gestión Municipal, en los polideportivos y en Villa Dalcar”, adelantó Bocchetto.

En tanto, Siravegna destacó que las actividades deportivas serán uno de los pilares de las acciones diseñadas para festejar con los chicos y chicas. “Lo principal es llegar a todos los lugares de Río Cuarto y que los chicos tengan la oportunidad de participar”, acotó el Subsecretario de Deporte.

Por su parte, Dhaguero dijo que “tenemos la suerte de contar con artistas locales que nos apoyan y están disponibles para esta clase de eventos. Por eso vamos a tener, el domingo 17, a Ezequiel Pedraza. También estará Solcito, habrá payasos y academias de danzas, con la idea de que todos puedan participar”.

