Río Cuarto: Se presentó la 7° edición del Otoño Polifónico

Se realizó la presentación de la 7° Edición del Festival Otoño Polifónico, en las instalaciones del Ex Palacio de Justicia. Del jueves 12 al domingo 15 de marzo se realizará en diferentes escenarios de la ciudad, la séptima edición del Festival Otoño Polifónico. Evento único en el país, que culmina la serie “Córdoba, Tierra de Grandes Festivales”, donde se podrá disfrutar de más de 30 conciertos con la música más diversa y la participación de centenares de artistas locales y de diferentes rincones del país.

Sus principales escenarios serán el Anfiteatro del Parque Sarmiento , el Teatro Municipal y el Viejo Mercado . Además, diversos espacios públicos de la ciudad vibrarán al compás de las intervenciones que tomarán lugar en la Plaza Roca; la Casa de la Memoria, Ex Buen Pastor; la Casa de la Cultura; la Iglesia San Francisco; el Museo Histórico Regional; la Parroquia Nuestra Señora de Fátima; la Sala Franklin Arregui Cano del Palacio Municipal.

Como en ediciones previas, la programación se destaca por su amplio y renombrado plantel de artistas , como: Nahuel Pennisi, Kevin Johansen, Los Tekis, León Gieco, Julia Zenko, Juan Carlos Baglietto, Ligia Piro, Lito Vitale, el Coro Juvenil Municipal, la Orquesta del Festival, “Small Jazz Band”, “The Beatles Sinfónico”, Minino Garay, Lacamerata Suzuki, entre otros.

En su discurso de presentación, el intendente señaló que esta séptima edición llevará el nombre de su gestor, Fernando Sassatelli a quien recordó como “un visionario, un soñador y un comprometido. En su rol de Presidente de la Fundación por la Cultura, “el profe”, diseñó este festival como una propuesta caracterizada por su naturaleza sinfónica, colaborativa y diversa, los artistas locales, provinciales y, también, los nacionales pueden encontrar en Río Cuarto un lugar para presentar su música, (y hacerlo) de una manera distinta”.

Alberto Garavaglia, recordó a Sassatelli como un “innovador”. También participó Julián Oberti, quien reconoció al evento desde su concepción como “disruptivo, llamativo y grato”, cuyas atractivas características han sido replicadas en otros espacios, como la ciudad de Córdoba.

Por otro lado, el intendente destacó el rol crucial del “gran esfuerzo conjunto” entre la Provincia , las empresas privadas y la participación de los vecinos . Continuó su discurso recalcando el valor de la cultura en la ciudad : “Para nosotros, es muy importante seguir apostando a sostener la cultura y estos eventos (ya que) se trata de un espacio que nos converge a todos” y culminó diciendo que “La cultura no se negocia, no se mezcla, no se usa, se disfruta y se la eleva al verdadero lugar que tiene”.

ENTRADAS

Las entradas para los espectáculos en el Anfiteatro Parque Sarmiento ya están a la venta. A continuación, los precios:

-Plateas Preferenciales (Numeradas):

Jueves o Viernes: $45.000

Sábado o Domingo: $50.000

-Platea General:

Jueves o Viernes: $40.000

Sábado o Domingo: $45.000

-Plateas Laterales:

Jueves o Viernes: $30.000

Sábado o Domingo: $35.000

-Tribuna Central:

Jueves o Viernes: $30.000

Sábado o Domingo: $35.000

-Tribunas Laterales:

Jueves o Viernes: $20.000

Sábado o Domingo: $25.000

Las entradas para los eventos del Anfiteatro se pueden adquirir a través de la web de Autoentrada o en la boletería del teatro. Es importante destacar que las instituciones folklóricas locales se verán beneficiadas por la venta de entradas. En el Teatro Municipal, la entrada general es de $5,000 y solo está disponible en la boletería. Los horarios de Boletería son los siguientes:

-Martes a Viernes: 9 a 12:30 hs y 16 a 20 hs.

-Sábados: 10 a 12:30 hs

