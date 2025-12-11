Río Cuarto: Se presentaron 6 ofertas por los servicios de alumbrado público y semaforización

En el marco de la licitación pública convocada por el Municipio para la adjudicación de los servicios de mantenimiento de alumbrado público y semaforización, seis fueron las ofertas que se presentaron desde distintas empresas que tienen la intensión de quedarse con las prestaciones por un plazo de 48 meses.

Así lo informó el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, quien precisó que hay compañías que se presentaron de manera individual, mientras que otras lo hicieron por medio de la constitución de consorcios.

“Estuvimos realizando la apertura de sobres por la licitación para los servicios de mantenimiento del alumbrado y de la semaforización, además de la provisión de luminarias LED, columnas, controladores semafóricos y de las obras necesarias para la prestación de dichos servicios”, afirmó Cantoro.

Ahora se iniciará la etapa de evaluación, donde una comisión de preadjudicación analizará las propuestas presentadas, para luego definir cuál de todas es la más conveniente y, de esa manera, avanzar en la adjudicación.

“Inicialmente se analizan las capacidades técnicas y económicas. Además, se tienen en cuenta los antecedentes en materia de prestación de servicios y de ejecución de obras. Recién después de eso se analizan las ofertas económicas”, aportó Cantoro.

*El detalle de las empresas:

-Consorcio CYG.

-Coemyc SA.

-Q Plus.

-Electromecánica Tacuar SRL.

-Autotrol SA.

-Servicios Urbanos Mendoza.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.