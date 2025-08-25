Río Cuarto: Se desarrolló una nueva edición de “Mundo Franquicias”

Con más de 70 participantes, Río Cuarto fue sede de una nueva edición de Mundo Franquicias, una iniciativa organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Río Cuarto junto al CECIS, en colaboración con el Clúster de Franquicias de Córdoba, 384 Group y Centro Franchising. El encuentro se enmarca dentro del programa “Río Cuarto Competitivo” y busca impulsar la creación, expansión y atracción de marcas y modelos de negocio en la ciudad y la región.

El secretario de Desarrollo Económico, Esteban Carranza, indicó que “estamos muy contentos con la repercusión. Nos preguntamos qué comercios e industrias de Río Cuarto ya están en condiciones de franquiciar su actividad y también qué franquicias están disponibles para que inversores locales puedan generar negocios. Es una mirada regional y una nueva manera de desarrollar modelos asociativos que hay que explorar y actualizar. Son los desafíos que se vienen pensando en el desarrollo económico.”

Por su parte, el presidente del CECIS, Iván Safadi, subrayó el valor de fortalecer la economía local mediante este tipo de acciones: “La idea es potenciar el comercio, la industria y los servicios de Río Cuarto, pero también traer nuevas marcas que se comercialicen en la ciudad. Hablar de franquicias no es sólo pensar en el mundo, sino también en la región. Tenemos industrias y comercios muy valiosos: gastronómicos, textiles, de múltiples rubros, que pueden crecer y proyectarse hacia afuera.”

Finalmente, el empresario Guillermo Fernández, Director de Villa Rabal, Centro de vida para personas mayores , compartió su experiencia como participante de la jornada: “Para mí es algo nuevo. Nunca lo pensamos desde el punto de vista empresarial y menos para franquiciarlo, pero esta propuesta es muy interesante porque no sólo habla de franquicias, sino de cómo los emprendedores podemos animarnos a pensar como empresarios y escalar nuestros sueños. ”

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, el Subsecretario, Federico García Córdoba, invitó a todos los empresarios y emprendedores de la ciudad, a seguir participando del proceso de mundo franquicias, que va a seguir adelante con nuevas actividades con el objetivo de impulsar nuevos negocios y generar oportunidades de inversión y crecimiento.

