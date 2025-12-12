Conéctate con nosotros

Río Cuarto: Se aprobó en el Concejo Deliberante el pliego de licitación por el servicio de higiene urbana

Los concejales de Río Cuarto al momento de votar la aprobación del pliego de licitación de higiene urbana. (Foto: Prensa).

El Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó el pliego por el que se realizará un llamado a licitación por el servicio de higiene urbana. Además del nuevo pliego, los ediles votaron una prórroga del contrato vigente con la Compañía de Tratamiento Ecológico S.A. por la continuidad de las prestaciones hasta que se concrete la nueva licitación.

Fue durante el tratamiento en segunda lectura en el Concejo Deliberante y contó con el acompañamiento de los bloques de Hacemos Unidos por Río Cuarto y de La Fuerza del Imperio del Sur (Franco Miranda, Leticia Paulizzi, Guillermo Natali y Marisa Cariddi), además de los concejales Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto de Primero Río Cuarto.

En tanto, en contra se expresaron Antonella Nalli y Pablo Benítez, de Primero Río Cuarto, y Mario Lamberghini, del Partido Libertario.

El proyecto aprobado incluye la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nº 3, vinculada al Sistema de Higiene Urbana, y autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato correspondiente para la prestación de estos servicios, una vez finalizado el proceso licitatorio.

