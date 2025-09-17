Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Recuerdan que discapacitados pueden acceder gratuitamente a espectáculos

Publicado

La subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, del gobierno de Río Cuarto, Milagros Scoponi.

La subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, Milagros Scoponi, recordó la plena vigencia de la Ordenanza Municipal N° 1047/18 – Código Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Co.Mun.Dis), que establece el acceso gratuito a espectáculos públicos y privados para personas con discapacidad.

“Es importante remarcar que el artículo 20 de la ordenanza garantiza que el 5% del total de las entradas se destine a personas con discapacidad, considerando la capacidad de cada espacio”, explicó Scoponi.

En cuanto al procedimiento para acceder a este beneficio, la funcionaria detalló:

-Las personas deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su DNI (con copia).

-Si el CUD indica la necesidad de un acompañante, éste también tendrá derecho a la entrada gratuita, presentando su DNI (con copia).

-Las entradas deben solicitarse dentro de las 72 horas previas al evento, en el mismo lugar y horario de venta general.

Turismo

La información de prensa recomienda a los interesados “acercarse con anticipación para informarse sobre la modalidad de entrega de entradas”.

Asimismo, la normativa prevé que las personas con discapacidad y/o movilidad reducida tengan prioridad de ingreso y ubicación al momento de la apertura al público. En el caso de usuarios de sillas de ruedas, la ordenanza establece que deben contar con espacios específicos frente al escenario.

Epec

El Anexo III de la ordenanza también estipula directrices de accesibilidad física y comunicacional en los lugares donde se desarrollen los espectáculos, garantizando condiciones de igualdad e inclusión.

Telecom

“De esta manera garantizamos el derecho al acceso a la cultura, el deporte y el entretenimiento de todas las personas en situación de discapacidad, promoviendo la inclusión real en cada espacio de nuestra ciudad”, concluyó Scoponi.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 5 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 1 día

Noticias

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector y reclama implementar un “plan federal”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo...

Hace 5 días