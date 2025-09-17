Río Cuarto: Recuerdan que discapacitados pueden acceder gratuitamente a espectáculos

La subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, Milagros Scoponi, recordó la plena vigencia de la Ordenanza Municipal N° 1047/18 – Código Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Co.Mun.Dis), que establece el acceso gratuito a espectáculos públicos y privados para personas con discapacidad.

“Es importante remarcar que el artículo 20 de la ordenanza garantiza que el 5% del total de las entradas se destine a personas con discapacidad, considerando la capacidad de cada espacio”, explicó Scoponi.

En cuanto al procedimiento para acceder a este beneficio, la funcionaria detalló:

-Las personas deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su DNI (con copia).

-Si el CUD indica la necesidad de un acompañante, éste también tendrá derecho a la entrada gratuita, presentando su DNI (con copia).

-Las entradas deben solicitarse dentro de las 72 horas previas al evento, en el mismo lugar y horario de venta general.

La información de prensa recomienda a los interesados “acercarse con anticipación para informarse sobre la modalidad de entrega de entradas”.

Asimismo, la normativa prevé que las personas con discapacidad y/o movilidad reducida tengan prioridad de ingreso y ubicación al momento de la apertura al público. En el caso de usuarios de sillas de ruedas, la ordenanza establece que deben contar con espacios específicos frente al escenario.

El Anexo III de la ordenanza también estipula directrices de accesibilidad física y comunicacional en los lugares donde se desarrollen los espectáculos, garantizando condiciones de igualdad e inclusión.

“De esta manera garantizamos el derecho al acceso a la cultura, el deporte y el entretenimiento de todas las personas en situación de discapacidad, promoviendo la inclusión real en cada espacio de nuestra ciudad”, concluyó Scoponi.

