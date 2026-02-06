Río Cuarto: Presentaron el nuevo loteo “Renovar Sueños”

El intendente Guillermo De Rivas anunció la apertura de inscripciones para la venta de 167 lotes de titularidad municipal en el nuevo loteo “renovar Sueños”. “Esta prioridad por la vivienda se enmarca dentro de una sólida iniciativa respaldada por la reciente sanción de una ordenanza (301/25) aprobada por unanimidad, reflejando así una política pública que une a todos los sectores de la comunidad”, señala el informe de prensa dado a conocer por el municipio.

Agrega que “forma parte de un esfuerzo continuo para facilitar el acceso a la vivienda en nuestra comunidad, sumándose a iniciativas anteriores, como los loteos Colombres, Bustos y para los Empleados Municipales. Como resultado, 501 familias gozarán del acceso a la tierra”.

Señala también que “para que esta oportunidad sea efectiva, real y abordable, se han diseñado planes de pago flexibles que permiten abonar el terreno en cuotas. Adicionalmente, los adjudicatarios que opten por el pago de contado recibirán un 25% de descuento sobre el valor del lote, un aliciente que busca incentivar el esfuerzo de quienes desean establecerse en nuestra comunidad”.

En cuanto a la metodología de repartición, los lotes serán adjudicados mediante un sorteo público y transparente, permitiendo a los vecinos tomar posesión inmediata y comenzar la construcción de sus hogares sin retrasos. Asimismo, la mayoría de los terrenos disponibles ya cuentan con escritura, lo que garantiza la seguridad jurídica para los futuros propietarios.

La inscripción se encuentra abierta hasta el viernes 20 de febrero en la página del Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto. Podrán participar aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

-Ni el titular ni ninguno de los miembros del núcleo familiar puede tener un terreno a nombre propio en el que pueda construir;

-Tener una residencia de dos años en la ciudad de Río Cuarto;

-Estar al día con todos los impuestos del municipio.

Cabe señalar, además, que existe un cupo por discapacidad, del que se puede disponer con el certificado correspondiente.

