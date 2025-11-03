Río Cuarto: Juan Carlos “Pipón” Giuliani presenta su nuevo libro

El próximo 5 de noviembre a las 19.30 horas en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Río Cuarto se realizará la presentación de “Todo está guardado en la memoria. Somos lo que hacemos”, del periodista y escritor, dirigente político y sindical, y cofundador del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA), Juan Carlos “Pipón” Giuliani, publicado por Ediciones del Puente.

El texto cuenta con prólogo del periodista, escritor y docente universitario Hernán Vaca Narvaja, quién estará junto al autor en la presentación del libro acompañado por Carmen Manchado, sobrina de Juan Carlos “Teco” Perchante, detenido-desaparecido durante la última dictadura militar, e integrante de la Casa de la Memoria.

Militante del Nacionalismo Popular Revolucionario, Giuliani es autor de otros tres libros, todos publicados por CTA Ediciones: “Pensamiento propio. Lo nuevo estaba entre nosotros” (2009), “Lo que somos. Parte de la historia que construye el futuro” (2011) y “Qué rumbo hay que tomar. El valor de la autonomía” (2023).