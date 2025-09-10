Río Cuarto: Por el crimen de Acuña Ustarróz, dictaron la prisión preventiva para Gastón Zárate, “el perejil” del caso Dalmasso

Di Santo dictaminó la medida este martes contra el hombre de 46 años, quien había negado las acusaciones en su contra y rechazó ampliar su testimonio.

Gastón Zárate, “el perejil” del caso Nora Dalmasso, permanecerá detenido con prisión preventiva por el presunto crimen de Rubén Acuña Ustarróz en la ciudad de Río Cuarto. Así lo dispuso el fiscal Javier Di Santo (el mismo que en su momento estuvo a cargo de la investigación por el femicidio de la mujer).

El hecho se produjo cuando Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos el pasado 16 de agosto. Según la información, la pelea iniciada durante el encuentro continuó trágicamente en la vereda del complejo de fútbol El Aguila.

De acuerdo a los registros fílmicos y testimonios, en medio de una discusión, Ustarroz habría sido “encarado con el auto por Zárate”. La víctima habría caído sobre el capot y roto el parabrisas con el codo.

Zárate se habría bajado del vehículo para continuar la pelea. Se cree que uno de sus hijos le habría acercado un hierro de construcción, que habría sido “el arma” con el que se habría producido el desenlace fatal.

Cabe recordar que el pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer que fue encontrada asesinada en la habitación de su hija Valentina Macarrón, en el country Villa Golf de Río Cuarto, pero fue liberado porque no se le encontró vinculación con el crimen. Se lo conoció como el “perejil” del caso Dalmasso e incluso, en aquel momento hubo movilizaciones para demandar su liberación.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.