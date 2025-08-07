Conéctate con nosotros

Río Cuarto: Nicolás Rosales se medirá con Carlos Mars, en una nueva velada boxística

Este viernes 8 de agosto, desde las 21:00, en el Centro 11 se desarrollará una nueva velada del Festival de Boxeo KO11, con programación confirmada que incluye 11 peleas amateur y dos enfrentamientos profesionales promocionales. En una de las grandes peleas de la noche, el súper pluma riocuartense, Nicolás Rosales, se medirá con Carlos Mars, de Esperanza, provincia de Santa Fe.

Como en cada edición, el evento es organizado por la Secretaría de Deporte y Turismo junto a Arano Box y propone una experiencia boxística integral, reafirmando el crecimiento de la disciplina en la ciudad y el valor del programa KO11 como herramienta de inclusión, formación y desarrollo para nuevos talentos. Las entradas podrán adquirirse directamente en el Centro 11 el mismo día del evento, con un valor de $5.000 por persona, y acceso sin cargo para menores de 12 años.

Como novedad, esta segunda edición incluirá nuevamente dos combates profesionales promocionales de doble fondo, que representan una muestra concreta del camino que muchos púgiles recorren desde sus inicios hasta alcanzar su debut profesional. En categoría súper gallo, Kevin Felicione (Mendoza) enfrentará a Víctor Daniel Díaz (San Rafael), y en súper pluma, el riocuartense Nicolás Rosales se medirá con Carlos Mars (Esperanza, Santa Fe), ambos a 4 rounds.

En cuanto a la programación amateur, la velada incluirá 11 combates protagonizados por púgiles locales y de otras provincias, incluyendo enfrentamientos en distintas categorías. En ese marco, participarán boxeadores de gimnasios de Río Cuarto, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

LOS COMBATES AMATEURS 

– 49 kg – 3 rounds (2×1): Guillermo Britos (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Ulises Quevedo (Dinamita Gym – Río Cuarto).

– 64 kg – 3 rounds (3×1): Francisco Pereyra Flores (Aguirre Boxing – Río Cuarto) vs. Mateo Emanuel Aguirre (Rodríguez – Río Tercero).

– 60 kg – Semi Tope Selectivo Cadetes – 3 rounds (2×1): Bautista Pandolfi (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Jorge Eliel Rodríguez (Dinamita Gym – Río Cuarto).

– 69 kg – 3 rounds (3×1): Alejandro Leonel Pereyra (Aguirre Boxing – Río Cuarto) vs. Pedro De Dominici (Rodríguez – Río Tercero).

– 56 kg – 3 rounds (2×1): Jorge Oscar Sánchez (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Román Rubio (Las Heras – Mendoza).

– 51 kg – 3 rounds (2×1): Luna Vázquez (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Guadalupe Meneguzzi Bianchi (Alcira Gigena).

– 75 kg – 3 rounds (3×1): Axel Leguizamón Garay (Aguirre Boxing – Río Cuarto) vs. Facundo Romero (Rodríguez – Río Tercero).

– 64 kg – 3 rounds (3×1): Rodrigo Aléxis Cirulli (Junín – Buenos Aires) vs. Nahuel Pablo Díaz (Las Heras – Mendoza).

– 52 kg – 3 rounds (3×1): Valentín Zamorano (Aguirre Boxing – Río Cuarto) vs. Valentino Núñez Ferrer (Rodríguez – Río Tercero).

– 56 kg – Semi Tope Selectivo Mayores – 3 rounds (3×1): Santiago Bustos (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Cristian Agüero (Aguirre Boxing – Río Cuarto).

– 52 kg – 3 rounds (3×1): Pablo Perona Moyano (Centro 11 – Río Cuarto) vs. Ignacio Bustos Parisi (Junín – Mendoza).

