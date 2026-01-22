Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Murió el hombre que fue acribillado por “error”

Publicado

Familiares, amigos y vecinos de Río Cuarto, marcharon por el centro de Río Cuarto en reclamo de justicia. (Foto: Gentileza LV16).

Paolo de la Fuente, el hombre de 37 años que fue víctima de un brutal ataque por equivocación el pasado 7 de enero, falleció en la madrugada de este miércoles, después de casi dos semanas de agonía en el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.

De la Fuente regresaba a su hogar en el barrio Fénix después de jugar un partido de fútbol con amigos y compañeros de trabajo cuando, de manera sorpresiva, fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento. El auto lo arrastró unos veinte metros y luego de detenerse, el conductor del vehículo descendió y le disparó en repetidas ocasiones, alcanzándolo con al menos 15 balazos, la mayoría concentrados en las piernas. Agustín Brian Vilches (26 años) fue detenido y se encuentra alojado en la cárcel de Río Cuarto. Sin embargo, familiares de la víctima reclaman a la Justicia que profundice la investigación, ya que se cree que Vilchez iba acompañado por una mujer al momento del ataque.

Turismo

Cabe recordar que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico. Los médicos le indujeron un coma farmacológico para estabilizarlo y, debido a la gravedad de las heridas, debieron amputarle una parte de su pierna derecha. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su cuadro se complicó en las últimas horas y falleció alrededor de las 3:40 de este miércoles.

La investigación, inicialmente a cargo del fiscal Pablo Jávega, determinó rápidamente que se trató de un error fatal. Según las primeras hipótesis confirmadas por fuentes judiciales, el agresor confundió a Paolo con otra persona de contextura y fisonomía similar. El ataque estaría vinculado a un ajuste de cuentas, aunque todavía no se habría establecido la causa de esa acción ni quien sería el verdadero destinatario del brutal ataque.

Mackentor

Vilchez fue aprehendido tras varios días de pesquisas y declaró en indagatoria. Actualmente permanece detenido e imputado por homicidio calificado en grado de tentativa, calificación que será modificada en las próximas horas a homicidio calificado consumado tras confirmarse el deceso de la víctima.

Con la feria judicial en curso desde el 15 de enero, la causa pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto y, una vez finalizado el receso, quedará bajo la órbita permanente del fiscal Javier Di Santo.

Telecom

Paolo de la Fuente, oriundo de Colonia Barón (La Pampa) pero radicado en Río Cuarto, dejó una esposa —Lucrecia Méndez— y una hija pequeña de 7 años de edad.

MÁS INFORMACIÓN

VER Río Cuarto: Familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por el crimen de Paolo De la Fuente.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 5 días

Noticias

Industria: El presidente de Ford dijo que no le sorprendería que alguna automotriz cierre en Argentina

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no...

Hace 6 días

Noticias

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la...

Hace 2 días

Noticias

España: Primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura en la vía como causa del accidente ferroviario que provocó al menos 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), España,  apunta a una falla en la soldadura de la vía como posible...

Hace 2 días