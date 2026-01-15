Río Cuarto: Multitudinaria convocatoria para la vacunación antirrábica

La herradura del Andino volvió a ser epicentro de una gran convocatoria de vecinos y vecinas que acudieron con sus perros y gatos para colocarles la vacuna antirrábica de manera gratuita. Desde temprano, decenas de personas se acercaron a la actividad organizada por la Dirección de Zoonosis, lo que marca el gran compromiso que existe con la salubridad de las mascotas.

Al respecto, el médico veterinario Paulo Rizos valoró la actitud de la ciudadanía y recordó que el lugar siempre es un espacio elegido para vacunar a los animales de compañía.

“Siempre contamos con mucha gente que viene a vacunar a sus animales. Estamos muy contentos con el compromiso que tiene la gente con la vacuna antirrábica. Es importante recordar que la rabia es una enfermedad mortal. Por eso, mientras más animales haya vacunados, más protegida estará la ciudad”, subrayó Rizos.

Como siempre, para acceder a este tipo de convocatorias, es necesario que los perros y gatos tengan 3 meses de vida o más. Asimismo, los gatos deben acudir en caniles o mochilas y los perros con collar, correa y, en lo posible, bozal.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.