Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Multitudinaria convocatoria para la vacunación antirrábica

Publicado

Gran cantidad de vecinos concurrieron a vacunar a sus perros y gatos contra la rabia.

La herradura del Andino volvió a ser epicentro de una gran convocatoria de vecinos y vecinas que acudieron con sus perros y gatos para colocarles la vacuna antirrábica de manera gratuita. Desde temprano, decenas de personas se acercaron a la actividad organizada por la Dirección de Zoonosis, lo que marca el gran compromiso que existe con la salubridad de las mascotas.

Al respecto, el médico veterinario Paulo Rizos valoró la actitud de la ciudadanía y recordó que el lugar siempre es un espacio elegido para vacunar a los animales de compañía.

Turismo

“Siempre contamos con mucha gente que viene a vacunar a sus animales. Estamos muy contentos con el compromiso que tiene la gente con la vacuna antirrábica. Es importante recordar que la rabia es una enfermedad mortal. Por eso, mientras más animales haya vacunados, más protegida estará la ciudad”, subrayó Rizos.

Como siempre, para acceder a este tipo de convocatorias, es necesario que los perros y gatos tengan 3 meses de vida o más. Asimismo, los gatos deben acudir en caniles o mochilas y los perros con collar, correa y, en lo posible, bozal.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró...

Hace 4 días

Columnistas

Crisis climática: Cuando el colapso deja de ser un error y se vuelve un plan

Mientras el 1% más rico concentra emisiones, recursos y tiempo, alguien decide acelerar. No frenar. No corregir. Acelerar el mismo modelo que nos trajo...

Hace 4 días

Noticias

Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los...

Hace 3 días

Noticias

La inflación de diciembre volvió a subir, fue de 2,8%, pero el 2025 tuvo el IPC más bajo desde 2017

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos...

Hace 3 días