Río Cuarto: Más de 1.600 infracciones de tránsito registradas en una semana

La Dirección General de Tránsito del Gobierno de Río Cuarto informó los resultados de los controles realizados durante la semana del 18 al 24 de agosto. Según indica la información oficial, se controlaron 423 vehículos, se labraron 759 multas y se registraron 1.608 infracciones. Además, se ingresaron al depósito 46 motocicletas y 90 automóviles, entre ambos, un 32% de los rodados fiscalizados.

Las principales infracciones registradas fueron por mal estacionamiento, ya sea en lugares prohibidos o de forma indebida (364 casos), en zonas prohibidas (147) y en espacios reservados para transporte escolar (58) o para personas con discapacidad (37).

En cuanto a conductores, se detectaron 45 casos de personas circulando sin licencia y 26 sin la documentación obligatoria o seguro. Se registraron 22 casos de circulación sin casco y 21 por alcoholemia positiva. Además, 13 vehículos circularon o se estacionaron sin dominio, 10 bloquearon sendas peatonales y 9 dejaron animales u objetos en la vía pública.

Otras infracciones incluyeron no acatar órdenes de los agentes (9), violar horarios de carga y descarga (8), conducir con licencia vencida de distinta categoría (8), usar celulares al conducir (6), circular estando inhabilitado (5), maniobras peligrosas como giros indebidos o marcha atrás indebida (5), circular en contramano (5), obstaculizar acciones de tránsito (3) y conducir siendo menor de edad sin licencia (3).

