Río Cuarto: Maldonado pidió una rápida aprobación del proyecto para “eliminar el cobro de los trapitos”

El Secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado, pidió este miércoles, al Concejo Deliberante, el tratamiento “lo más rápido posible” del proyecto para “eliminar el cobro compulsivo (de estacionamiento y otros servicios) por parte de los trapitos” en la ciudad de Río Cuarto.

Maldonado se reunió con los concejales para “avanzar sobre el debate del proyecto presentado por el Ejecutivo para ordenar la ciudad y eliminar el cobro compulsivo por parte de los “trapitos” que exigen dinero por cuidar o lavar coches en distintos puntos de Río Cuarto”.

“Venimos al Concejo a conversar con los concejales para avanzar en el tratamiento y aprobación de este proyecto que ha sido definido como importante para la gestión. Una vez que eso ocurra, lo que cambiará es que el Estado sumará herramientas de prevención, control y acompañamiento a la ciudadanía”, explicó.

“Además, se generará una mayor articulación con el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba y con las fuerzas de seguridad para garantizar la erradicación del cobro compulsivo del estacionamiento y de cualquier otro servicio que se brinde en la vía pública”, apuntó Maldonado.

El funcionario sostuvo que la futura normativa permitirá hacer cesar de forma inmediata cualquier actividad que vulnere los parámetros fijados por la legislación, así como también suspender los beneficios sociales a quienes no cumplan con la ordenanza. “Lo primero que vamos a intentar es disuadirlos a través del diálogo. No obstante, si las personas se declaran en rebeldía, no nos quedará otra alternativa que darle intervención a las fuerzas de seguridad”, aclaró Maldonado.

Al mismo tiempo, también se habilitarán mecanismos de denuncia para que los ciudadanos puedan dar cuenta sobre situaciones en las que “trapitos” no cumplan con la normativa y “exijan compulsivamente dinero a cambio de sus servicios”.

También informó que, luego del relevamiento que se inició junto a la Subsecretaría de Desarrollo Social, se han detectado a más de 120 personas cumpliendo el rol de “trapitos” o “cuida coches”, y recordó que, “más allá de sumar herramientas de control, la futura ordenanza también estipula un abordaje social de dichas personas, con el objetivo de brindarles alguna alternativa que les permita reconvertirse”.

Por último, el concejal de Hacemos Unidos por Río Cuarto, Ignacio Biga, dijo que de este modo se dio inicio formal al tratamiento del proyecto sobre el ordenamiento público y anticipó que “se escucharán todas las veces antes de someter el expediente a votación en el recinto. Necesitamos que el proyecto lleve el mayor consenso posible. El diálogo con las instituciones se va a hacer con cada uno de los bloques, en las instancias que sean necesarias”.

