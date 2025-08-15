Conéctate con nosotros

Río Cuarto: Los festejos del día del niño serán en el Parque Sarmiento

Publicado

Solcito Fijo brindará un show en el día del niño en Río Cuarto.

Con la participación de Solicito Fijo, el domingo 17 de agosto el Parque Sarmiento se transformará en un escenario a cielo abierto para celebrar la jornada central del Mes de las Infancias en Movimiento. En ese marco, desde las 12 hasta las 18 horas, niños, niñas y familias podrán participar de una propuesta que incluye juegos, sorteos, espectáculos en vivo, actividades recreativas, paseo gastronómico y sorpresas. La entrada será libre y gratuita.

El evento contará con una amplia grilla artística sobre el escenario principal, que, además de Solcito Fijo, incluirá a Ezequiel Pedraza, Payasa Tutuca, shows de circo y presentaciones de academias de baile. También habrá un escenario alternativo en el predio del parque con karaoke, narraciones de cuentos y poemas a cargo de Payasa Pequitas y los Susurradores de Cuentos, además de una entrega de globos para los más pequeños.

Asimismo, la propuesta incluirá una Maratón Infantil de 2 kilómetros con participación libre para las infancias, con entrega de agua y fruta para todos los corredores. A esto se sumará el Trencito de la Alegría, el Paseo en Bote por el lago y un importante paseo gastronómico sobre la calle Juan Cruz Varela con food trucks y puestos para recorrer en familia.

Además, habrá stands institucionales con múltiples propuestas lúdicas y educativas. Entre ellas, juegos cooperativos y una plaza blanda para la primera infancia, mini atriles de dibujo y un ajedrez gigante. También participarán los Bomberos Voluntarios de Río Cuarto con la presencia de un camión para que los niños puedan conocerlo, sacarse fotos, subir la escalera mecánica y observar demostraciones con manguera. A estas actividades se sumarán múltiples acciones deportivas y recreativas para todas las edades.

La secretaria de Deporte y Turismo, Araceli Isla, invitó a toda la comunidad a participar: “queremos que este domingo las familias se acerquen al Parque Sarmiento a compartir una tarde repleta de actividades. Es una jornada pensada para que los más chicos vivan su día de una manera especial, con música, juegos y actividades para todos, pero los más grandes también va a poder disfrutar de stands y el patio de comidas, todo con entrada sin cargo en un lugar tan lindo y emblemático como es nuestro Parque Sarmiento”.

