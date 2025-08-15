Río Cuarto: Los festejos del día del niño serán en el Parque Sarmiento

Con la participación de Solicito Fijo, el domingo 17 de agosto el Parque Sarmiento se transformará en un escenario a cielo abierto para celebrar la jornada central del Mes de las Infancias en Movimiento. En ese marco, desde las 12 hasta las 18 horas, niños, niñas y familias podrán participar de una propuesta que incluye juegos, sorteos, espectáculos en vivo, actividades recreativas, paseo gastronómico y sorpresas. La entrada será libre y gratuita.

El evento contará con una amplia grilla artística sobre el escenario principal, que, además de Solcito Fijo, incluirá a Ezequiel Pedraza, Payasa Tutuca, shows de circo y presentaciones de academias de baile. También habrá un escenario alternativo en el predio del parque con karaoke, narraciones de cuentos y poemas a cargo de Payasa Pequitas y los Susurradores de Cuentos, además de una entrega de globos para los más pequeños.

Asimismo, la propuesta incluirá una Maratón Infantil de 2 kilómetros con participación libre para las infancias, con entrega de agua y fruta para todos los corredores. A esto se sumará el Trencito de la Alegría, el Paseo en Bote por el lago y un importante paseo gastronómico sobre la calle Juan Cruz Varela con food trucks y puestos para recorrer en familia.

Además, habrá stands institucionales con múltiples propuestas lúdicas y educativas. Entre ellas, juegos cooperativos y una plaza blanda para la primera infancia, mini atriles de dibujo y un ajedrez gigante. También participarán los Bomberos Voluntarios de Río Cuarto con la presencia de un camión para que los niños puedan conocerlo, sacarse fotos, subir la escalera mecánica y observar demostraciones con manguera. A estas actividades se sumarán múltiples acciones deportivas y recreativas para todas las edades.

La secretaria de Deporte y Turismo, Araceli Isla, invitó a toda la comunidad a participar: “queremos que este domingo las familias se acerquen al Parque Sarmiento a compartir una tarde repleta de actividades. Es una jornada pensada para que los más chicos vivan su día de una manera especial, con música, juegos y actividades para todos, pero los más grandes también va a poder disfrutar de stands y el patio de comidas, todo con entrada sin cargo en un lugar tan lindo y emblemático como es nuestro Parque Sarmiento”.

