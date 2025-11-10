Río Cuarto: La Noche de los Museos movilizó a más de 3 mil personas

La 11ª Edición de la Noche de los Museos se vivió intensamente en Río Cuarto. Más de 3 mil personas recorrieron una a una las múltiples propuestas que se generaron en distintos puntos de la ciudad, además de visitar las salas más reconocidas por los riocuartenses, como el caso del Museo Histórico Regional, La Casa de la Cultura y la Tintorería Japonesa.

Hubo inauguraciones de muestras, expresiones artísticas y espectáculos musicales en vivo, con entrada libre y gratuita para que nadie quede afuera.

En total, fueron 11 los espacios que se habilitaron el último viernes de 20 a 24 horas, tanto oficiales como privados, con alternativas diferentes para el disfrute de los asistentes.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación por la Cultura y se enmarcó dentro de las actividades propuestas por el aniversario 239 de la ciudad.

Al respecto, el Presidente de la Fundación, Alberto Garavaglia, dijo que fue un placer la jornada que se vivió y destacó el acompañamiento de la gente.

“El clima nos acompañó y eso permitió que la gente de la ciudad y de la región transitaran por nuestras calles, recorriendo los 11 espacios habilitados para este evento, disfrutando de todo lo que se propuso. Río Cuarto es un faro para la zona. La expresión cultural de la ciudad tiene una gran magnitud y eso hace que nos miren desde la región”, afirmó el funcionario.

