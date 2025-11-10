Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: La Noche de los Museos movilizó a más de 3 mil personas

Publicado

Se estima que más de tres mil personas participaron de la Noche de los Museos en Río Cuarto.

La 11ª Edición de la Noche de los Museos se vivió intensamente en Río Cuarto. Más de 3 mil personas recorrieron una a una las múltiples propuestas que se generaron en distintos puntos de la ciudad, además de visitar las salas más reconocidas por los riocuartenses, como el caso del Museo Histórico Regional, La Casa de la Cultura y la Tintorería Japonesa.

Incendios

Hubo inauguraciones de muestras, expresiones artísticas y espectáculos musicales en vivo, con entrada libre y gratuita para que nadie quede afuera.

En total, fueron 11 los espacios que se habilitaron el último viernes de 20 a 24 horas, tanto oficiales como privados, con alternativas diferentes para el disfrute de los asistentes.

Turismo

La iniciativa fue impulsada por la Fundación por la Cultura y se enmarcó dentro de las actividades propuestas por el aniversario 239 de la ciudad.

Al respecto, el Presidente de la Fundación, Alberto Garavaglia, dijo que fue un placer la jornada que se vivió y destacó el acompañamiento de la gente.

Epec

“El clima nos acompañó y eso permitió que la gente de la ciudad y de la región transitaran por nuestras calles, recorriendo los 11 espacios habilitados para este evento, disfrutando de todo lo que se propuso. Río Cuarto es un faro para la zona. La expresión cultural de la ciudad tiene una gran magnitud y eso hace que nos miren desde la región”, afirmó el funcionario.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Detienen a 17 integrantes de una banda narco que sería comandada desde la cárcel de Bouwer por una mujer

Una poderosa banda que vendía cocaína y marihuana en barrios del sudeste de Córdoba Capital y en la cárcel de Bouwer, fue desarticulada este...

Hace 5 días

Noticias

[A 50 años de su muerte] La herencia vacante de Agustín Tosco

Agustín Tosco siempre marcha al frente, con la mirada elevada y vestido con su mameluco de trabajador de EPEC, la Empresa Provincial de Energía...

Hace 6 días

Columnistas

[A 50 años de su muerte] Tosco: La memoria insumisa

La vida de Agustín Tosco está indisolublemente asociada a la histórica rebelión obrera, estudiantil y popular del Cordobazo, que en sus palabras “fue la...

Hace 6 días

Noticias

Sola, Jerónimo y Argüello fueron electos al frente de la CGT con el desafío de enfrentar la flexibilización laboral

La CGT votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central, que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello...

Hace 5 días