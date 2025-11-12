Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: La ciudad celebró su aniversario con ocupación hotelera casi plena

Publicado

La prueba de Turismo Nacional fue la más convocante del fin de semana en Río Cuarto.

El Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto realizó el relevamiento durante la semana del 239° aniversario de la ciudad, destacando un gran movimiento turístico. Según los datos obtenidos, los diversos eventos deportivos, culturales, gastronómicos y de reuniones, desarrollados en simultáneo generaron un 98% de ocupación hotelera y un impacto económico superior a los 2.400 millones de pesos.

Incendios

En ese sentido, la medición comprendió el período del 7 al 9 de noviembre, registrando una asistencia superior a 25 mil personas entre todas las propuestas. A su vez, la ocupación hotelera fue prácticamente plena, con un promedio de dos noches de pernocte por visitante.

Turismo

Por otra parte, en el aspecto deportivo, el Turismo Nacional se presentó por segunda ocasión en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, consolidándose como el evento de mayor convocatoria del fin de semana con más de 10 mil personas. De manera complementaria, se realizó por primera vez en la ciudad el Festival Gastronómico Pizca, que reunió a chefs y cocineros consagrados, un atractivo patio de comidas y una feria de emprendedores gastronómicos en el Estadio del Club Atenas, del 8 al 11 de noviembre.

Epec

Asimismo, la agenda cultural ofreció una amplia variedad de espectáculos. En el Anfiteatro del Parque Sarmiento, se presentaron Miguel Mateos y, previamente, el Festival Peludópolis, que convocó a gran cantidad de público el sábado 8. En paralelo, el Polideportivo N°2 fue escenario del Torneo Nacional de Karate, y la ciudad recibió dos importantes encuentros de turismo de reuniones: las XIV Jornadas de Ciencias Agropecuarias, la Jornada “Aprendiendo sobre Biológicos” y la Feria Emprender Río Cuarto 2025, todas con gran participación profesional.

Mackentor

Finalmente, el martes 11 de noviembre, en el marco de los festejos por el Día de la Ciudad, se desarrolló el Festival Río Cuarto Vivo en el Anfiteatro del Parque Sarmiento. La jornada contó con shows musicales de Banda XXI, Miguel “Conejo” Alejandro y Los Soplafortune, entre otros, además de una feria gastronómica y actividades recreativas que convocaron a miles de vecinos y vecinas.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Critpogate: diputados piden a la Corte Suprema que revierte decisión que impide citar a funcionarios por la fuerza pública

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptoestafa Libra decidió presentar hoy un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Recuperan la camiseta de Newell’s autografiada por Maradona que fue robada de una muestra para homenajearlo

La Policía de Córdoba recuperó en las últimas horas una camiseta del club Newell’s que tenía el autógrafo del difunto ídolo argentino Diego Armando...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Gremios exigieron el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios y rechazaron la reforma laboral

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), la Asociación Bancaria (AB) y Luz...

Hace 6 días

Noticias

Con la incorporación de la cordobesa Belén Avico, La Libertad Avanza está cerca de alcanzar 90 legisladores propios

La Libertad Avanza (LLA) quedo muy cerca de reunir 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre próximo la...

Hace 7 días