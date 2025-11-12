Río Cuarto: La ciudad celebró su aniversario con ocupación hotelera casi plena

El Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto realizó el relevamiento durante la semana del 239° aniversario de la ciudad, destacando un gran movimiento turístico. Según los datos obtenidos, los diversos eventos deportivos, culturales, gastronómicos y de reuniones, desarrollados en simultáneo generaron un 98% de ocupación hotelera y un impacto económico superior a los 2.400 millones de pesos.

En ese sentido, la medición comprendió el período del 7 al 9 de noviembre, registrando una asistencia superior a 25 mil personas entre todas las propuestas. A su vez, la ocupación hotelera fue prácticamente plena, con un promedio de dos noches de pernocte por visitante.

Por otra parte, en el aspecto deportivo, el Turismo Nacional se presentó por segunda ocasión en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, consolidándose como el evento de mayor convocatoria del fin de semana con más de 10 mil personas. De manera complementaria, se realizó por primera vez en la ciudad el Festival Gastronómico Pizca, que reunió a chefs y cocineros consagrados, un atractivo patio de comidas y una feria de emprendedores gastronómicos en el Estadio del Club Atenas, del 8 al 11 de noviembre.

Asimismo, la agenda cultural ofreció una amplia variedad de espectáculos. En el Anfiteatro del Parque Sarmiento, se presentaron Miguel Mateos y, previamente, el Festival Peludópolis, que convocó a gran cantidad de público el sábado 8. En paralelo, el Polideportivo N°2 fue escenario del Torneo Nacional de Karate, y la ciudad recibió dos importantes encuentros de turismo de reuniones: las XIV Jornadas de Ciencias Agropecuarias, la Jornada “Aprendiendo sobre Biológicos” y la Feria Emprender Río Cuarto 2025, todas con gran participación profesional.

Finalmente, el martes 11 de noviembre, en el marco de los festejos por el Día de la Ciudad, se desarrolló el Festival Río Cuarto Vivo en el Anfiteatro del Parque Sarmiento. La jornada contó con shows musicales de Banda XXI, Miguel “Conejo” Alejandro y Los Soplafortune, entre otros, además de una feria gastronómica y actividades recreativas que convocaron a miles de vecinos y vecinas.

