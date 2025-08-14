Río Cuarto: La AgTech Week cerró con más de 1700 asistentes

Durante dos jornadas en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la AgTech Week reunió a más de 1700 asistentes y 30 referentes nacionales e internacionales para debatir sobre biotecnología, startups, financiamiento e innovación aplicada al agro, consolidando a la ciudad como un polo estratégico del ecosistema AgTech.

El segundo día incluyó paneles sobre edición génica, experiencias emprendedoras, internacionalización hacia Brasil y financiamiento de riesgo. Destacaron las charlas de Claudia Nari (Inari), Carlos Becco, Alejandro Larosa (Agrofy), María Julia Bearzi (Endeavor), Stephanie Regagnon (The Yield Lab Institute) y Francisco Salvatelli (Cámara Argentino–Brasil), entre otros.

El concurso de startups coronó como ganadora a Valeria Arredondo (Beam CropTech) por el alto impacto y potencial innovador de su propuesta. El cierre estuvo a cargo de Gustavo Zerbino, quien brindó una inspiradora charla sobre liderazgo y trabajo en equipo.

En paralelo, el espacio “Meet the Companies” facilitó reuniones de negocios entre empresas y startups, impulsando alianzas estratégicas. El evento dejó como saldo una mayor articulación entre productores, compañías, universidades, fondos y organismos, reafirmando el compromiso de proyectar a Río Cuarto en el mapa global de la agrotecnología.

