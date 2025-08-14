Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: La AgTech Week cerró con más de 1700 asistentes

Publicado

Finalizó la edición de AgTech Week en Río Cuarto.

Durante dos jornadas en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la AgTech Week reunió a más de 1700 asistentes y 30 referentes nacionales e internacionales para debatir sobre biotecnología, startups, financiamiento e innovación aplicada al agro, consolidando a la ciudad como un polo estratégico del ecosistema AgTech.

El segundo día incluyó paneles sobre edición génica, experiencias emprendedoras, internacionalización hacia Brasil y financiamiento de riesgo. Destacaron las charlas de Claudia Nari (Inari), Carlos Becco, Alejandro Larosa (Agrofy), María Julia Bearzi (Endeavor), Stephanie Regagnon (The Yield Lab Institute) y Francisco Salvatelli (Cámara Argentino–Brasil), entre otros.

Córdoba Turismo

El concurso de startups coronó como ganadora a Valeria Arredondo (Beam CropTech) por el alto impacto y potencial innovador de su propuesta. El cierre estuvo a cargo de Gustavo Zerbino, quien brindó una inspiradora charla sobre liderazgo y trabajo en equipo.

Epec

En paralelo, el espacio “Meet the Companies” facilitó reuniones de negocios entre empresas y startups, impulsando alianzas estratégicas. El evento dejó como saldo una mayor articulación entre productores, compañías, universidades, fondos y organismos, reafirmando el compromiso de proyectar a Río Cuarto en el mapa global de la agrotecnología.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en...

Hace 6 días

Noticias

Por el pago de la deuda externa el gasto público nacional creció un 5,8% en julio

En julio de 2025, el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró un incremento real del 5,8% en comparación con el mismo...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Detienen a la “contadora” de una banda “narco”

Una mujer que sería la “contadora” de una banda narco que operaba desde la ciudad de Córdoba abasteciendo puntos de venta en la localidad...

Hace 2 días