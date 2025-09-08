Río Cuarto: Instrumentan un programa que ayuda a las empresas a aplicar la inteligencia artificial.

La Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Fundación UVITEC y las Agencias Córdoba Innovar y Emprender y de Competitividad lanzaron HACKIA, un programa que “busca acompañar a empresas de la Provincia a comprender cómo empezar a incorporar IA en sus negocios de forma concreta y estratégica”. El programa, tiene como sede a tres ciudades de la provincia: Río Cuarto, Córdoba y Villa María.

“La IA generativa marca el inicio de una nueva era: todos los países arrancan desde el mismo lugar, pero no todos llegarán igual de lejos. Esta tecnología multiplica la productividad de personas, empresas e instituciones, y redefine la competitividad territorial. Córdoba puede liderar este nuevo modelo, basado en el talento como motor del desarrollo”, señaló Natalia Seiler, directora de la Agencia de Competitividad Córdoba.

“Vemos muchas empresas escépticas o con temor. Y estamos convencidos de que, a mayor conocimiento, menor es el miedo. Este programa busca no sólo entender la teoría, sino también llevar ideas prácticas que puedan ponerse en marcha de inmediato”, destacó Sebastián Santiago, presidente de UVITEC y CEO de Grido.

Hack IA, propone un camino lógico de adopción tecnológica:

-1. Capacitación práctica sobre qué es la IA y cómo puede aplicarse en distintas áreas del negocio.

-2. Diagnóstico personalizado, para evaluar si la empresa cuenta con datos, procesos, cultura y seguridad adecuados para su implementación.

-3. Ideación y prototipado, donde se diseñan soluciones concretas con impacto real.

-4. Vinculación con especialistas y proveedores, para escalar las ideas con apoyo experto.

“En los programas de UVITEC observamos que las empresas logran buenos resultados cuando conforman un equipo que explore nuevas tecnologías y vuelva con ideas aplicables. Muchas veces están muy inmersas en la operación diaria, y estos espacios les permiten parar, aprender y conectarse con lo que están haciendo otras organizaciones”, explicó Carolina Costa, Directora Ejecutiva de UVITEC.

El programa cuenta con el acompañamiento de expertos cordobeses en innovación e inteligencia artificial, que viajarán a Río Cuarto para potenciar a las empresas participantes. Entre ellos: Jorge de Bernardo; Darío Samban, Franco Bostico y Julieta Murillas de Jemersoft; Roque Safadi, Lucía Teixeira y Pablo Manzano de Santex. Además, cuenta con el apoyo estratégico del Córdoba Cluster, que participará de la ronda de vinculación final durante la Tech Week Córdoba.

