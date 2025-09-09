Río Cuarto: Inauguraron la primera plaza sustentable de la ciudad

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, presentó este martes la primera plaza sustentable de Río Cuarto, que cuenta con luminarias alimentadas por energía solar. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, “reafirmando el camino de la ciudad hacia la innovación y la sostenibilidad”, explica el comunicado oficial.

La plaza Ernesto Fantín, está ubicada en Banda Norte, frente al Parque Sarmiento. En la oportunidad, el intendente afirmó que “estos paneles solares significan un ahorro en el consumo de energía, pero sobre todo representan un paso fundamental en nuestro compromiso con el ambiente. Estamos modernizando la ciudad, cuidando nuestros recursos y ofreciendo a los vecinos espacios públicos de calidad”.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Pérez, enmarcó la obra dentro del Plan 100 Luces LED. “Este es el inicio de una nueva etapa en materia de iluminación pública. Avanzamos con tecnología limpia y renovable, garantizando seguridad y sustentabilidad para todos los vecinos”, expresó.

Los especialistas remarcaron que, además de las luminarias solares, se incorporaron artefactos tradicionales para asegurar la iluminación en jornadas con menor captación solar, de modo que el servicio nocturno esté completamente garantizado.

El proyecto no solo incluyó la instalación de energía solar, sino también la puesta en valor integral de la plaza: limpieza, poda, pintura, restauración de juegos y la futura creación de un mural alusivo a la sustentabilidad, que busca reforzar la conciencia ambiental en la comunidad.

