Río Cuarto: Inauguraron la Feria del Libro

Bajo el lema “Somos o no somos”, la 21ª edición de la Feria del Libro Juan Filloy ya se vive en Río Cuarto. Este lunes, el Intendente Guillermo De Rivas dejó formalmente inaugurada la muestra que estará abierta, con entrada libre y gratuita, hasta el 24 de noviembre. La gran novedad de este año pasa por el sitio elegido para el montaje de la exposición. Se trata del edificio del Ex Palacio de Tribunales, en Alvear al 600, que fue recuperado por el Municipio luego de la donación efectuada por la Provincia.

Este año, más de 80 editoriales han dicho presente, trayendo múltiples propuestas para todos los gustos y edades. Además, se presentarán siete libros y se utilizarán como subsedes de las actividades el Teatrino de la Trapalanda y el Viejo Mercado.

El Intendente Guillermo De Rivas puso sobre relieve el sostenimiento de la Feria del Libro como política de Estado a lo largo de más de dos décadas y dijo que los eventos de esta envergadura tendrán continuidad en Río Cuarto, más allá de la crisis que se vive a nivel nacional. “Para nuestra gestión, el valor de la cultura, el seguir invirtiendo en el mantenimiento de los espacios culturales para encontrarnos en comunidad, es una prioridad, no se discute ni se debate. Así como hay que sostener los alimentos para aquellos que no tienen y los necesitan, también seguiremos generando espacios de cultura para alimentar el alma, porque la cultura es un valor que enriquece a las personas y eso no es discutible”, enfatizó De Rivas.

“Este año tiene un valor especial por la recuperación de este edificio que es uno de los más bellos y emblemáticos de la ciudad. Por eso, los invitamos a que vengan a ver los libros y a recorrer el establecimiento que hoy tenemos gracias a la visión de Fernando Sassatelli”, concluyó De Rivas.

Durante el inicio de la Feria del Libro se dedicaron unos minutos a recordar a Fernando Sassatelli, quien durante años se desempeñó como Presidente de la Fundación por la Cultura y fue uno de los grandes impulsores para que el evento cultural se lleve a cabo en el edificio del Ex Palacio de Tribunales, objetivo por el que trabajó incansablemente hasta su fallecimiento.

Las autoridades que hicieron uso de la palabra valoraron la figura de quien en vida fuera un hacedor y promotor de múltiples acciones para acercar la cultura a la gente.

