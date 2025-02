Río Cuarto: Grilla de actividades culturales hasta el domingo 16 de febrero

Con la organización de la Municipalidad de Río Cuarto y en el marco del programa Río Cuarto Siempre, desde el jueves 13 al domingo 16 de febrero se desarrollarán una serie de actividades culturales, que incluyen cine y espectáculos musicales.

La grilla es la siguiente:

Jueves 13:

Ciclo Noche de Tango. Herradura del Andino. 20.30hs. Voces: Carlos Palacios. Seide Ceresole. Jorge Sánchez. Eduardo Bianco. Said Safadi. Músicos: Pablo Patta en piano. Juan Zabala y Zenón Lucero en guitarra. Coordina: Juan C. Ameri. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo.

Ciclo Noches Bajo el Mismo Cielo. Plaza del Pueblo. 21.30hs. Folclore: Leonela Libardi presenta “Sueños del viento”. Junto a Franco Suárez y Amir Coleff. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo.

Viernes 14:

Ciclo Roca de Música. Plaza Roca 19.30hs. Entrada libre y gratuita. Espectáculo de la agrupación Son de Palo, integrada por David Giuliano, Marcos Meroni , Santiago Cofré y Lolo Pagrialicci.

Ciclo Milonga de Verano. Plaza del Pueblo. Entrada libre y gratuita. Clases abiertas de tango. Tdj: Gabriel La Rosa. Artistas invitados. Vení todos los viernes a bailar tango! No se suspende por mal tiempo.

Ciclo Folklore “De La Raíz al Corazón”. 21.00hs. Galpón Blanco del Andino. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Folklore junto a Diego González y Sueño Jovial.

Ciclo Milonga de Verano. 21.00hs. Plaza del Pueblo. Viejo Mercado. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Patio Gastronómico. Clases abiertas de tango. Tdj: Gabriel La Rosa. Artistas invitados.

Sábado 15:

Ciclo Estación Infancias. A partir de las 19.00HS. PARQUE SUR. Entrada libre y gratuita. Compañía Tercer Mundo Circo presenta Básic Chou. Malabares, música y humor para toda la familia.

Ciclo Escenas para el Pueblo. 20.00hs. Plaza del Pueblo. Viejo Mercado. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Patio Gastronómico. Noche de Stand Up. Actúan: Monna Cantón, Lucas Tardivo, Aníbal Camargo y Gabriel Ventosi. Presenta: Marcos Cuca Lujan.

Ciclo Música en La Herradura. C.C. El Andino. 21hs. Entrada libre y gratuita. Se presenta la agrupación Jaguar Roots integrada por Dianela Tenreyro, Melisa Giglio, Denise Cometti, Lucía Torres, Gabriela Cepeda y Stefanía Cano.

Domingo 16:

Ciclo Parqueoke. A partir de las 19.00HS. Parque Sur. Entrada libre y gratuita. Para pasar una tarde en familia y disfrutar cantando. Hay juegos, música y la calesita para los más chicos.

Ciclo Verano para las Infancias. 20.00HS. Galpón Blanco del Andino. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Se presenta Circo en Acción con el espectáculo Picadero.

