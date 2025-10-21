Conéctate con nosotros

Río Cuarto fue sede de la final de la Copa Córdoba Rosa

Río Cuarto fue sede del partido final de la Copa Córdoba Rosa, el evento deportivo del que participaron equipos de fútbol femenino con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de realizarse controles para detectar a tiempo el cáncer de mamas.

En la ocasión, Las Leonas de La Carlota se impusieron a Estrellas del Sur de Río Cuarto por 4 a 1 y se consagraron campeonas de la competencia que, por primera vez, se jugó en las tres localidades que integran el Gran Río Cuarto. En total, participaron 20 equipos de toda la región que, además de jugar, recibieron kits con elementos deportivos.

La actividad de cierre se desarrolló en las instalaciones del Centro 11, bajo la organización de la Secretaría de la Mujer Río Cuarto, con la colaboración de los Consejos Barriales y la articulación de los municipios del Gran Río Cuarto.

En este sentido, la directora de Programas Especiales de la Secretaría de la Mujer, Mariana De los Ríos, remarcó la importancia de la Ley 10.503 sancionada en el año 2017 que dio lugar al “Córdoba Rosa”, vinculado a realizar acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama en la provincia durante el mes de octubre.

“Esta ley habla del trabajo articulado que el Gobierno provincial hace con todas las secretarías, los Punto Mujer, municipios e instituciones privadas. Tenemos que salir hablar y hacer saber sobre esta enfermedad. En esta campaña del Córdoba Rosa el 60% se llevó a cabo en el interior provincial”, aseguró De los Ríos.

Por su parte, la delegada de la Secretaría de la Mujer en Río Cuarto, Adriana Oviedo , destacó que se haya traído esta competencia por primera vez a una ciudad del interior y dijo: “Desde el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se trabaja fuertemente por las políticas públicas de inclusión de la mujer en todos los ámbitos y ‘Mujeres a la Cancha’ es uno de esos programas”.

Finalmente, vale decir que, mediante un trabajo en conjunto entre la Secretaría de la Mujer con la Secretaría Deporte y Turismo del Municipio, también se dictó una clase de zumba para las presentes.

