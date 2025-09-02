Río Cuarto: Fortalecerán la enseñanza de matemática en escuelas secundarias

Conéctate con nosotros

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra y el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, durante la firma del convenio para reforzar la enseñanza de matemáticas.

En el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial y de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), el Municipio de Río Cuarto firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para implementar el plan “Las Matemáticas en el Secu”, destinado a reforzar el aprendizaje de esta disciplina en el nivel secundario.

A través del acuerdo, el Ministerio otorgará al Municipio un subsidio de 12 millones de pesos, que se destinará a financiar el proyecto emblema: “Sumando ideas, multiplicando sueños: el arte de emprender”.

La iniciativa se llevará adelante en los siguientes establecimientos educativos: IPET 26 “Juan Filloy”, IPET 79 “Renato Di Marco”, IPET 362 “Ing. Juan Polítano”, IPET 314 “Libertador Gral. San Martín”, IPEM 283 “Fray Mamerto Esquiú”, IPEM 28 “Villa de la Concepción del Río Cuarto”, IPEM 95 “Mariquita Sánchez de Thompson”, IPEM 330 “Edgardo Roberto Pramparo”.

Según explica la información oficial, el proyecto “busca generar espacios de encuentro con la matemática que permitan una retroalimentación entre las instituciones educativas, docentes, estudiantes, familias y el Gobierno local. Además, se apunta a habilitar instancias formativas para alumnos y docentes, recrear conocimientos, fortalecer habilidades y destrezas en la resolución de operaciones, y promover la comprensión de la matemática como una ciencia presente en la vida cotidiana”.

La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Córdoba, con la presencia del intendente Guillermo de Rivas y del ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra.

