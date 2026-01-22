Río Cuarto: Familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por el crimen de Paolo De la Fuente

Familiares, amigos y vecinos de Paolo de la Fuente (37), el hombre que fue asesinado por equivocación, marcharon este miércoles en reclamo de justicia por las calles de Río Cuarto, la ciudad donde ocurrió el brutal suceso. La movilización se inició frente a la Departamental de Policía para culminar frente a la iglesia Catedral.

Con carteles donde se leía “Justicia por Paolo”, la movilización mostró su apoyo a la familia de la víctima y demandó justicia por la muerte de De la Fuente. De la protesta participó también el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), José Luis Oberto. La víctima era empleado de comercio.

En declaraciones a LV16, la abogada patrocinante de la familia de De La Fuente, Victoria Albert, ratificó que la causa tiene un nuevo fiscal y reconoció las dificultades en el proceso debido a la instancia de feria judicial y la renuncia del fiscal Miralles.

Por último, los manifestantes fueron recibidos en la iglesia Catedral por el sacerdote Darío Tracanelli, que se sumó también a la solicitud de justicia.

QUÉ DIJO SU PAREJA

Lucrecia Méndez recordó en declaraciones a LV16, Radio Río Cuarto, que “Pablo era una persona maravillosa, buena, trabajadora, compañero, amigo… él era mi mejor amigo. Al margen de ser mi pareja y el padre de mi hija, era mi mejor amigo, con el que yo podía hablar libremente. Él se reía, era muy positivo, buscaba el lado positivo de todas las cosas. Lamentablemente nos quitaron todo. Estados destruidos”.

LO QUE SE SABE

Paolo De la Fuente fue atacado cuando regresaba a su hogar en el barrio Fénix después de jugar un partido de fútbol con amigos y compañeros de trabajo. El hecho ocurrió el pasado 7 de enero y De la Fuente falleció después de casi dos semanas de agonía. La víctima fue embestida por un automóvil Volkswagen Vento que lo arrastró unos veinte metros y de donde luego descendió un hombre que le disparó al menos 15 balazos en sus piernas. Por el crimen fue detenido Agustín Brian Vilches (26 años). Los familiares de De la Fuente reclaman a la Justicia que profundice la investigación, ya que se cree que Vilchez iba acompañado por una mujer al momento de la agresión.

MÁS INFORMACIÓN

