Río Cuarto: Extienden el plazo para adherir al programa Contribuyente Cumplidor

El Gobierno de Río Cuarto informó que se extendió el plazo para adherir al programa Contribuyente Cumplidor y acceder a un descuento de hasta el 40% sobre los tributos de Inmobiliario, Automotor y EMOS.

Según detalló el gobierno riocuartense, “para alcanzar dicho beneficio, los vecinos deben estar al día con sus contribuciones municipales hasta el 5 de diciembre próximo”.

En ese marco, “quienes estén efectivamente al día recibirán una reducción del 30%, más un 10% si optan por el pago anual, llegando de esta manera a un 40% total de descuento”.

LOS REQUISITOS

Para alcanzar los descuentos, los requisitos a cumplir son:

-Estar al día en las contribuciones de Inmobiliario y EMOS del mismo inmueble.

-No registrar juicios a su nombre iniciados con la Municipalidad por Inmobiliario y EMOS.

-Los pagos deben estar a nombre del titular de la propiedad.

CÓMO PAGAR

De manera presencial, los interesados pueden pagar en Banco de Córdoba, Banco Credicoop, Banco Ciudad, Cobro Express y Rapipago. También se puede acudir a los Centros de Gestión Municipal y a la Secretaría de Economía.

De manera virtual, deben hacerlo por medio de economiariocuarto.gob.ar, con 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de cualquier banco o 6 cuotas sin interés con Cordobesa.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.