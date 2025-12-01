Conéctate con nosotros

Río Cuarto: Extienden el plazo para adherir al programa Contribuyente Cumplidor

Publicado

El edificio de la Secretaría de Economía de Río Cuarto.

El Gobierno de Río Cuarto informó que se extendió el plazo para adherir al programa Contribuyente Cumplidor y acceder a un descuento de hasta el 40% sobre los tributos de Inmobiliario, Automotor y EMOS.

Según detalló el gobierno riocuartense, “para alcanzar dicho beneficio, los vecinos deben estar al día con sus contribuciones municipales hasta el 5 de diciembre próximo”.

En ese marco, “quienes estén efectivamente al día recibirán una reducción del 30%, más un 10% si optan por el pago anual, llegando de esta manera a un 40% total de descuento”.

LOS REQUISITOS 

Para alcanzar los descuentos, los requisitos a cumplir son:

-Estar al día en las contribuciones de Inmobiliario y EMOS del mismo inmueble.

-No registrar juicios a su nombre iniciados con la Municipalidad por Inmobiliario y EMOS.

-Los pagos deben estar a nombre del titular de la propiedad.

CÓMO PAGAR 

De manera presencial, los interesados pueden pagar en Banco de Córdoba, Banco Credicoop, Banco Ciudad, Cobro Express y Rapipago. También se puede acudir a los Centros de Gestión Municipal y a la Secretaría de Economía.

De manera virtual, deben hacerlo por medio de economiariocuarto.gob.ar, con 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de cualquier banco o 6 cuotas sin interés con Cordobesa.

