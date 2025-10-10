Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Entregaron 22 nuevas escrituras

Publicado

El gobierno local entregó escrituras a vecinos de los barrios Peirano y Altos de Peirano.

Vecinos de Río Cuarto lograron acceder a sus escrituras en el marco del programa “Tu Casa, Tu Escritura”, iniciado durante las gestiones de Juan Schiaretti y Juan Manuel Llamosas, y que hoy continúa con Martín Llaryora y Guillermo De Rivas.

En esa línea, se entregaron 22 títulos de propiedad a familias de los barrios Peirano y Altos de Peirano, que se suman a los más de 2.500 trámites concretados en los últimos años.

El intendente Guillermo De Rivas destacó la articulación con el Gobierno de Córdoba y afirmó que existe una firme decisión de avanzar en conjunto con el gobernador Martín Llaryora para completar otras 2.000 escrituras en la ciudad.

Turismo

“Este es un programa de regularización de títulos. En su momento, muchas familias accedieron a sus viviendas, pero no contaban con los papeles. Por decisión de Schiaretti y Llamosas, se inició un proceso de regularización que hoy nos permite entregar las escrituras pendientes. Eso genera una enorme alegría y tranquilidad a los vecinos, que finalmente tienen su casa propia con su respectiva escritura”, señaló De Rivas.

Epec

Por su parte, el director del Centro Cívico, Julián Oberti, remarcó que contar con la escritura garantiza el pleno ejercicio del derecho a la propiedad. “Un aspecto importante del programa es que, al tratarse de viviendas sociales, los trámites de escrituración se realizaron de manera gratuita. La decisión es seguir avanzando para que cada vez más familias accedan a su título de propiedad”, manifestó Oberti.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denunciaron penalmente a directivos del PAMI por incumplir una orden judicial para entregar medicamentos gratuitos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación...

Hace 1 día

Noticias

Córdoba: El martes 14 de octubre se presenta el libro del caso Mackentor

El próximo 14 de octubre, a las 18 horas, en la sala Regino Maders de la Legislatura Histórica de Córdoba (Deán Funes 94, Córdoba...

Hace 4 días

Noticias

“Dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro” y a “‘Pequeño J’ le pagaron un millón de dólares” por el crimen, reveló una de las detenidas

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las...

Hace 2 días

Columnistas

San Martín ordena no pagar la deuda odiosa contraída por Milei

San Martín quién quiso ser sólo “Protector de la libertad de Perú”, no monarca ni emperador, tenía en claro que, para llevar adelante una...

Hace 4 días