Río Cuarto: Entregaron 22 nuevas escrituras

Vecinos de Río Cuarto lograron acceder a sus escrituras en el marco del programa “Tu Casa, Tu Escritura”, iniciado durante las gestiones de Juan Schiaretti y Juan Manuel Llamosas, y que hoy continúa con Martín Llaryora y Guillermo De Rivas.

En esa línea, se entregaron 22 títulos de propiedad a familias de los barrios Peirano y Altos de Peirano, que se suman a los más de 2.500 trámites concretados en los últimos años.

El intendente Guillermo De Rivas destacó la articulación con el Gobierno de Córdoba y afirmó que existe una firme decisión de avanzar en conjunto con el gobernador Martín Llaryora para completar otras 2.000 escrituras en la ciudad.

“Este es un programa de regularización de títulos. En su momento, muchas familias accedieron a sus viviendas, pero no contaban con los papeles. Por decisión de Schiaretti y Llamosas, se inició un proceso de regularización que hoy nos permite entregar las escrituras pendientes. Eso genera una enorme alegría y tranquilidad a los vecinos, que finalmente tienen su casa propia con su respectiva escritura”, señaló De Rivas.

Por su parte, el director del Centro Cívico, Julián Oberti, remarcó que contar con la escritura garantiza el pleno ejercicio del derecho a la propiedad. “Un aspecto importante del programa es que, al tratarse de viviendas sociales, los trámites de escrituración se realizaron de manera gratuita. La decisión es seguir avanzando para que cada vez más familias accedan a su título de propiedad”, manifestó Oberti.

