Noticias

Río Cuarto: El turismo generó en el último fin de semana largo, un impacto económico de $399 millones

En el marco del trabajo de seguimiento que realiza el Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto se conocieron los datos del movimiento registrado durante el último fin de semana largo. Según el informe, la ocupación hotelera alcanzó el 79% y el impacto económico en la ciudad fue superior a los 399 millones de pesos.

En relación con el relevamiento, la medición se realizó entre el 15 y el 17 de agosto, período en el que se registró la visita de 1817 turistas. Además, el informe arrojó una permanencia promedio de dos noches por visitante y un gasto estimado de 110.000 pesos diarios por persona, lo que representa un gasto total de 220.000 pesos realizados hotelería, gastronomía, entretenimiento, movilidad y regalería.

Por otra parte, el Observatorio Turístico continuará elaborando informes sobre el impacto de los próximos grandes eventos que se desarrollarán en la ciudad. Entre ellos se destacan la llegada de las TC Pick Up y el Turismo Pista, que tendrán lugar del 29 al 31 de agosto, y la 91° Exposición Rural de Río Cuarto, que se llevará a cabo entre el 10 y el 14 de septiembre.

Finalmente, cabe mencionar que el mismo fin de semana de la Expo Rural también se desarrollarán el Torneo Nacional AJJP de Pádel y la Expo Tattoo, ambos con la participación de deportistas, expositores y visitantes de distintas ciudades del país.

