Río Cuarto: El TC Pick Up y Turismo Pista disputan una nueva fecha en el Autódromo

Con gran expectativa por su regreso a la ciudad después de varias temporadas, se presentaron formalmente las competencias de TC Pick Up y Turismo Pista, que se disputarán este fin de semana del 30 y 31 de agosto en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El intendente Guillermo De Rivas encabezó el acto de lanzamiento del Gran Premio Río Cuarto que se concretó en una estación de servicios, donde los asistentes pudieron ver y subirse a algunos de los vehículos que formarán parte de las competencias.

“Es un orgullo como ciudad contar con este evento deportivo. Es algo realmente importante. El renovado Autódromo de la ciudad tiene como esencial el trabajo conjunto entre sus autoridades, el Municipio y la Provincia para que contemos con la infraestructura necesaria. Esperamos que sea una hermosa competencia y que cada uno disfrute de estar Río Cuarto”, aseguró el jefe comunal.

Por su parte, el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el nivel del espectáculo que se ofrecerá y también hizo referencia al trabajo conjunto entre la Provincia y al Municipio para transformar el Autódromo.

“Había que recuperar este Autódromo, mejorar su infraestructura, principalmente la seguridad, y fue una decisión del Gobernador Martín Llaryora el hecho de hacer la inversión requerida. Este tipo de eventos dinamizan la economía. En Córdoba somos fierreros y queremos que estas actividades no se vayan nunca más de Río Cuarto”, manifestó Calleri.

Más adelante, el Vicepresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, puso sobre relieve la mejora permanente del circuito riocuartense y se refirió a la acciones desarrolladas por la entidad para que se puedan concretar este tipo de eventos.

“El banco de todos los cordobeses interviene y es partícipe central en la posibilidad de que los vecinos puedan acceder de manera financiada a este tipo de eventos. El Banco de Córdoba es una herramienta que favorece a esta industria”, completó Llamosas.

A su turno, el Presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Federico García, agradeció el acompañamiento del Municipio y la Provincia y dio cuenta de algunas de las obras más importantes que se completaron en el trazado.

“Trabajamos arduamente desde hace más de un año con diferentes etapas de obras como las vías de escapes de la recta principal, obras de seguridad para las curvas 3, 4, 5 y una parte de la 6, obras ligadas a lo edilicio, como la nueva sala técnica con las medidas reglamentarias nacionales, una nueva sala de reunión de pilotos, una renovada sala de prensa y mejoras en el playón de boxes para albergar a más vehículos”, detalló García.

FECHA CLAVE

Será la tercera visita oficial de las camionetas a este trazado del sur provincial, en una temporada en la que la categoría volvió a salir del Autódromo de La Plata para recorrer otros escenarios del país. El regreso a Río Cuarto no solo representa un punto de inflexión en la lucha por la clasificación a la Copa de Oro, sino también una excelente oportunidad para que el público disfrute de los mejores pilotos del país.

Además, en esta ocasión, el Turismo Pista será parte del espectáculo con sus tres clases y más de 140 participantes, en su regreso “al Imperio” tras un año de ausencia.

Los interesados en adquirir entradas pueden comprarlas a través de autoentrada.com o en el punto fijo de venta en Paseo Ribera Shopping de 10 a 20 horas hasta el sábado. A la vez, hay otro punto fijo emplazado frente a la Sociedad Rural.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.