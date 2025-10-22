Conéctate con nosotros

Noticias

Río Cuarto: El municipio entregó materiales al Instituto Técnico Santa María Teresa Goretti

Publicado

El municipio entregó materiales educativos al Instituto Santa María Teresa Goretti.

La Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana hizo entrega de una motocicleta de alta cilindrada al Instituto Santa María Teresa Goretti, ubicado en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de que sus alumnos incorporen conocimientos prácticos a partir de lo aprendido en la teoría.

La iniciativa forma parte del programa municipal que destina materiales provenientes de vehículos incautados en operativos de control, los cuales, tras ser abandonados por sus propietarios, son evaluados y, en algunos casos, reutilizados como modelos de estudio en instituciones educativas para fortalecer la formación técnica de los estudiantes.

De esta manera, el Instituto se suma a la nómina de establecimientos educativos que han recibido vehículos que estaban destinados a la compactación y descarte. La medida contribuye, además, al ordenamiento del depósito municipal y a la reducción del impacto ambiental.

El director de la escuela técnica, Pablo Magdalena, explicó de qué manera se utilizará el material recibido:
“Los chicos desarrollan diversos proyectos, como por ejemplo el armado de un buggy con chasis y suspensión, y ahora podrán completar el armado total con este motor”, detalló.

Asimismo, recordó que los egresados del establecimiento obtienen el título de Técnicos en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, lo que les permite acceder a una matrícula joven que los habilita oficialmente para realizar reparaciones.

Por su parte, el subsecretario de Transporte Municipal, Osvaldo Pringles, destacó que esta fue la decimosexta motocicleta recuperada de los depósitos municipales y la quinta institución educativa en sumarse al programa.

“Es una política pública. Preferimos que estos vehículos estén en instituciones que forman a los futuros trabajadores, antes que terminen compactados”, sostuvo.

Finalmente, el coordinador de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, Pablo Alaniz, recordó el procedimiento previo necesario para concretar estas entregas:

“Surgen a partir del pedido de la institución, que especifica mediante una nota formal cuáles son las características del vehículo que necesita. En este caso, se trató de una motocicleta de 250 centímetros cúbicos”, concluyó.

