Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: El municipio culpa a Nación por las demoras en el trámite de licencias de conducir

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Télam / Archivo).

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Río Cuarto informa que “en relación al trámite de licencias de conducir -clase C, D y E- se han cumplido en tiempo y forma todas las instancias que correspondían a la órbita municipal, en el marco del proceso de migración del Sistema Provincial al Sistema Nacional”, y responsabilizó al gobierno nacional por las demoras. En esa línea, el municipio apunta que “seguiremos reclamando y gestionando ante las autoridades nacionales para que se reactive el procedimiento administrativo través de la Secretaría de Transporte o el ente que el Gobierno Nacional disponga”.

Agrega el comunicado de prensa oficial que “el trámite se encuentra actualmente sin novedades de avance debido a la desaparición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. La desaparecida Agencia era el organismo encargado de dar continuidad al proceso”.

Señala que “esta situación genera incertidumbre tanto en todos los gobiernos locales con regímenes provinciales que se encuentran en proceso de migración, como así también en los usuarios que necesitan su documentación para poder circular normalmente”.

Córdoba Turismo

PRÓRROGA

Cabe destacar que la normativa vigente establecía un plazo inicial de 90 días de prórroga para las licencias emitidas por el sistema provincial desde el 18 de mayo, con posibilidad de renovar el plazo por 90 días más. Expresa el informe de prensa que “siendo que dicho plazo ya está caducado nos encontramos a la espera de la comunicación de su renovación, tal y como estaba previsto”.

Epec

Luego afirma que “esta situación es una muestra más de como el Gobierno Nacional se despreocupa de las realidades que se viven en el interior del país, discontinuando intespestivamente procedimientos institucionales y administrativos que fueron, además, provocados por leyes que desde la misma órbita nacional se impulsaron”.

Telecom

Por último, denuncia que “como corolario, esta subsecretaria tomó conocimiento de controles efectuados por Gendarmería Nacional en dónde se exige portar la Licencia Nacional. Esto confirma la actitud irresponsable, descoordinada y contradictoria del Gobierno Nacional que por un lado desaparece al organismo encargado de otorgar las licencias nacionales y al mismo tiempo las exige en las rutas”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes,...

Hace 6 días

Noticias

Imputan a Milei, Lemoine y “tuiteros” libertarios por amenazas contra la periodista Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a un grupo de...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes...

Hace 3 días

Noticias

Una ex vedette, dos ex futbolistas y una mediática serán candidatos en los comicios de octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran...

Hace 6 días