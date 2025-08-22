Río Cuarto: El municipio culpa a Nación por las demoras en el trámite de licencias de conducir

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Río Cuarto informa que “en relación al trámite de licencias de conducir -clase C, D y E- se han cumplido en tiempo y forma todas las instancias que correspondían a la órbita municipal, en el marco del proceso de migración del Sistema Provincial al Sistema Nacional”, y responsabilizó al gobierno nacional por las demoras. En esa línea, el municipio apunta que “seguiremos reclamando y gestionando ante las autoridades nacionales para que se reactive el procedimiento administrativo través de la Secretaría de Transporte o el ente que el Gobierno Nacional disponga”.

Agrega el comunicado de prensa oficial que “el trámite se encuentra actualmente sin novedades de avance debido a la desaparición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. La desaparecida Agencia era el organismo encargado de dar continuidad al proceso”.

Señala que “esta situación genera incertidumbre tanto en todos los gobiernos locales con regímenes provinciales que se encuentran en proceso de migración, como así también en los usuarios que necesitan su documentación para poder circular normalmente”.

PRÓRROGA

Cabe destacar que la normativa vigente establecía un plazo inicial de 90 días de prórroga para las licencias emitidas por el sistema provincial desde el 18 de mayo, con posibilidad de renovar el plazo por 90 días más. Expresa el informe de prensa que “siendo que dicho plazo ya está caducado nos encontramos a la espera de la comunicación de su renovación, tal y como estaba previsto”.

Luego afirma que “esta situación es una muestra más de como el Gobierno Nacional se despreocupa de las realidades que se viven en el interior del país, discontinuando intespestivamente procedimientos institucionales y administrativos que fueron, además, provocados por leyes que desde la misma órbita nacional se impulsaron”.

Por último, denuncia que “como corolario, esta subsecretaria tomó conocimiento de controles efectuados por Gendarmería Nacional en dónde se exige portar la Licencia Nacional. Esto confirma la actitud irresponsable, descoordinada y contradictoria del Gobierno Nacional que por un lado desaparece al organismo encargado de otorgar las licencias nacionales y al mismo tiempo las exige en las rutas”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.