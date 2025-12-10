Río Cuarto: El fin de semana largo produjo un impacto económico superior a los 2700 millones de pesos

El Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto realizó el relevamiento del último fin de semana largo del año, comprendido entre el 5 y el 8 de diciembre, período marcado por una agenda de grandes eventos como el QLK Fest, la llegada de los aviones F16 y diversas propuestas culturales, religiosas y recreativas. En ese marco, la ciudad registró un 90% de ocupación hotelera y un movimiento económico estimado en $2.777 millones.

En ese sentido, la combinación de eventos masivos y actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad generó un alto nivel de asistencia en todos los espacios, lo que se vio reflejado en la alta ocupación hotelera y en un incremento del 25% en el consumo gastronómico local.

Con relación al impacto de los eventos, el QLK Fest fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El festival, realizado en el predio del Jockey Club, reunió a más de 20.000 asistentes y generó un gasto promedio por persona de 84.000 pesos —entre entradas, bebidas y consumos en food trucks—. Se registraron visitantes de otras 13 provincias argentinas y el éxito de esta propuesta reafirma a Río Cuarto como un escenario ideal para grandes eventos.

Asimismo, la llegada de los aviones F16 al Gran Río Cuarto se convirtió en otro de los atractivos que movilizó a miles de vecinos y visitantes, sumándose a otras actividades culturales y religiosas que completaron la agenda del fin de semana largo y fortalecieron la oferta de la ciudad.

Asimismo, el movimiento turístico en la región de las Sierras del Sur, registró un 78% de ocupación hotelera, con múltiples visitantes en las localidades que conforman el corredor turístico del sur de la provincia de Córdoba.

