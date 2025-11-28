Río Cuarto: El Concejo Deliberante aprobó en primera lectura el pliego para licitar el servicio de higiene urbana

Con acompañamiento de concejales de la oposición, el Concejo Deliberante aprobó en primera lectura el pliego para la licitación del servicio de higiene urbana, que ahora quedó en condiciones de ser sometido a una segunda votación dentro de dos semanas.

El proyecto incluye la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nº 3, vinculada al Sistema de Higiene Urbana, y autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato correspondiente para la prestación de estos servicios, una vez finalizado el proceso licitatorio.

Además del respaldo del bloque oficialista, el proyecto obtuvo los votos de Franco Miranda, Leticia Paulizzi, Marisa Cariddi y Guillermo Natali, de La Fuerza del Imperio del Sur; y de Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, de Primero Río Cuarto.

Por su parte, los concejales Pablo Benítez (Primero Río Cuarto) y Mario Lamberghini (Partido Libertario) se expresaron en contra, mientras que la concejala Antonella Nalli optó por la abstención.

Tal como establece el procedimiento, el expediente seguirá su curso en el Concejo Deliberante a la espera de la segunda lectura, instancia necesaria para su aprobación definitiva como ordenanza.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.