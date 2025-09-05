Río Cuarto: El campeón Adrián Sasso compartió una jornada de boxeo con niños y niñas

En el marco del Programa de Deporte Social, niños y niñas que habitualmente participan de las clases en los espacios deportivos de barrio Ex Matadero y 400 Viviendas disfrutaron de una jornada especial en el gimnasio de boxeo del Centro 11.

En la ocasión, los pequeños tuvieron la oportunidad de compartir una tarde junto al campeón sudamericano Adrián “Junior” Sasso, campeón sudamericano Súper Welter. La actividad incluyó guanteo, prácticas en el ring y una instancia de intercambio directo con el púgil riocuartense.

Además, Sasso exhibió los cinturones obtenidos en su carrera, lo que generó gran entusiasmo en niños y niñas, quienes pudieron conocer de cerca la experiencia de un deportista profesional que se convirtió en un ejemplo de superación y esfuerzo.

Esta jornada puso en valor al programa de Deporte Social, que permite a más de 1000 niños y jóvenes practicar deporte en más de 20 espacios de inclusión, aprendizaje, motivación y contención distribuidos por toda la ciudad.

