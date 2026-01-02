Conéctate con nosotros

Río Cuarto: El Anexo Quechalén tendrá su escritura

El intendente Guillermo de Rivas junto a autoridades del Instituto Quechalén.

El Gobierno de Río Cuarto avanzó con la firma de la escritura del terreno del Instituto Quechalén, anexo del Instituto La Sagrada Familia en el Barrio Obrero, donde asisten más de 120 estudiantes que se verán beneficiados con el paso que se acaba de concretar.

 Al respecto, la hermana Hilda Florentín, de la Congregación Santos Ángeles Custodios, dijo que “hace 10 años que esperábamos esto que empezó con otra administración. Con paciencia, hemos llegado a este final feliz. Esto va en beneficio de los chicos y del barrio, así que nosotras estamos felices y agradecidas con el Municipio”.

Por su parte, Nahuel Ferrero, representante Legal de la institución, dijo que la adquisición del terreno sirve para toda la comunidad, ya que hay mucha gente trabajando detrás del proyecto.

 “Es muy importante lo que ha ocurrido. Los jóvenes que acuden todos los días a la escuela son quienes se van a beneficiar de forma directa. El tesoro más grande que tenemos son los jóvenes y los docentes. En este último tiempo nos hemos estado mudando de un lugar a otro, buscando un espacio para producir y aprender, por eso es tan importante contar con el terreno propio”, remarcó Ferrero.

